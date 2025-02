キエフスター (Kyivstar)、エンタープライズ固定回線・モバイル回線統合サービスの強化にマベニア (Mavenir) を採用

英国レディング発, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブなネットワークインフラプロバイダーであるマベニアは、VEONグループ (VEON Group) (アラブ首長国連邦、ドバイ) 傘下のウクライナの大手デジタル通信事業者であるキエフスターにより、同社のB2B顧客向けにエンタープライズ固定およびモバイル接続の強化を担う企業として選定された。 キエフスターは、最先端で将来性のあるアーキテクチャと、ハードウェア、ソフトウェア、コンテナ化されたプラットフォームを含むフルスタックソリューションを展開するために、マベニアと提携した。

FMCソリューションには、エンタープライズ・サービスを提供する統合テレフォニーアプリケーションサーバー (Converged Telephony Application Server: CTAS)、メディアリソース機能 (Media Resource Function: MRF)、エレメント管理システム (Element Management System)、分析プラットフォーム (Analytics Platform) が含まれる。 また、マベニアはウクライナ市場に関する深い知識と、短期間でソリューションを提供する能力ももたらしている。 エンタープライズ市場に革新的な音声ソリューションを提供する専門企業であるデフネ (Defne) がニッチなビジネスサービスのいくつかをマベニアと協力して提供し、マベニアはソリューション全体を担当する。 同地域の情勢にもかかわらず、世界クラスの接続インフラへの投資は依然としてキエフスターにとっての最優先事項である。

キエフスターのCIOであるアンドリー・ジュコフスキー (Andriy Zhukovskyi) は次のように述べている。「ウクライナでは今こそインターネット接続が極めて重要であり、当社の役割は、すべてのお客様に最高のサービスを提供し続けることです。 マベニアは、当社のエンタープライズ顧客のニーズを満たす世界クラスのソリューションを実証し、当社が取り組んでいる非常に困難な環境にもかかわらず、納期を守る能力を実証してくれています。」

マベニアのシニアバイスプレジデント兼EMEA担当ゼネラルマネージャーであるヴィルティット・コーシ博士 (Dr. Virtyt Koshi) は、次のように付け加えている。「キエフスターのチームは最先端のサービス提供に尽力しており、同社の新しいエンタープライズおよびビジネス・サービスの能力における優先パートナーに選ばれたことを誇りに思います。」

-x-

キエフスターについて:

キエフスターはウクライナ最大の通信事業者であり、2,330万人以上の携帯電話加入者および110万人以上のホームインターネット固定回線顧客 (2024年9月現在) にサービスを提供している。 同社は、4G、ビッグデータ、クラウドソリューション、サイバーセキュリティ、デジタルテレビなど、幅広いモバイルおよび固定回線技術のサービスを提供している。 キエフスターは、2023年から2027年にかけて、ウクライナにおける新たな通信技術の開発に10億米ドル (約1,500億円) を投資する計画である。 キエフスターは、ウクライナが戦時下の課題を克服できるよう、過去2年間で20億ウクライナ・フリヴニャ (約71億円) 以上を拠出してきた。これには、軍への支援、顧客や社会プロジェクトの支援なども含まれる。 キエフスターは、グローバルなデジタル通信事業者であるVEONの傘下企業である。 同グループの株式はナスダック (ニューヨーク) 証券取引所に上場されている。 キエフスターはウクライナで27年間にわたり事業を展開しており、通信業界最大の納税者、最高の雇用主、社会的に責任のある企業として認められている。 詳しくは、www.kyivstar.uaを閲覧されたい。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

2025年3月3日~6日にバルセロナで開催される2025年モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress 2025) でマベニアのブースを来訪

マベニアの最新のイノベーションを探求し、マベニアがどのようにネットワークの未来を今すぐ提供しているかについて詳しく知るには、#MWC25の第2ホール (2H60ブース) を来訪されたい。

