Kyivstar Memilih Mavenir untuk Memberikan Peningkatan Layanan Konvergensi Seluler-Tetap Perusahaan

READING, Inggris Raya, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, telah dipilih oleh Kyivstar, operator digital Ukraina terkemuka, bagian dari VEON Group (Dubai, UEA) untuk memberikan peningkatan konektivitas tetap dan seluler Perusahaan bagi pelanggan B2B operator tersebut. Kyivstar telah bermitra dengan Mavenir untuk memanfaatkan solusi lengkap (full-stack) dan arsitektur unggulannya yang adaptif terhadap masa depan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan platform terkontainerisasi.

Solusi FMC mencakup Converged Telephony Application Server (CTAS), Media Resource Function (MRF), Sistem Manajemen Elemen, dan Platform Analitik yang menyediakan layanan perusahaan. Mavenir juga menghadirkan pengetahuan mendalam tentang pasar Ukraina, dan kemampuan untuk memberikan solusi dalam jangka waktu yang singkat. Defne, spesialis dalam menyediakan solusi suara inovatif untuk pasar perusahaan, akan bekerja bersama Mavenir untuk memberikan beberapa layanan bisnis khusus, sementara itu Mavenir akan bertanggung jawab atas solusi keseluruhan. Investasi dalam infrastruktur konektivitas kelas dunia tetap menjadi prioritas tinggi bagi Kyivstar terlepas dari kondisi di kawasan itu.

CIO Kyivstar, Andriy Zhukovskyi, mengatakan: “Konektivitas sangat penting di Ukraina saat ini, dan kami berperan untuk terus memberikan layanan terbaik kepada semua pelanggan kami. Mavenir telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka memiliki solusi kelas dunia yang memenuhi kebutuhan pelanggan Perusahaan kami, menunjukkan kemampuan untuk memberikan layanan tepat waktu - meskipun lingkungan kerja kami sangat menantang.”

Dr. Virtyt Koshi, Wakil Presiden Senior dan General Manajer, EMEA di Mavenir, menambahkan: “Tim di Kyivstar berkomitmen untuk memberikan layanan mutakhir, dan kami bangga menjadi mitra pilihan untuk kapabilitas Layanan Perusahaan dan Bisnis baru ini.”

-x-

Tentang Kyivstar:

Kyivstar merupakan operator komunikasi terbesar di Ukraina, melayani lebih dari 23,3 juta pelanggan seluler dan lebih dari 1,1 juta pelanggan jaringan tetap Internet Rumah (per September 2024). Perusahaan ini menyediakan layanan di berbagai teknologi jaringan tetap dan seluler, termasuk 4G, Big Data, solusi Cloud, keamanan siber, TV digital, dan banyak lagi. Kyivstar berencana untuk menginvestasikan USD 1 miliar untuk pengembangan teknologi telekomunikasi baru di Ukraina selama periode 2023-2027. Kyivstar telah mengalokasikan anggaran senilai lebih dari UAH 2 miliar selama dua tahun terakhir ini untuk membantu Ukraina mengatasi tantangan di masa perang, termasuk memberikan dukungan bagi Angkatan Bersenjata, klien, dan proyek sosial. Kyivstar merupakan bagian dari VEON, operator digital global. Saham Grup ini terdaftar di bursa saham Nasdaq (New York). Kyivstar telah beroperasi di Ukraina selama 27 tahun dan diakui sebagai pembayar pajak terbesar di sektor komunikasi, pemberi kerja terbaik, dan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya: www.kyivstar.ua

Tentang Mavenir:

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan sehingga mampu meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Temui Mavenir di Mobile World Congress 2025, Barcelona, 3-6 Maret 2025.

Untuk menjelajahi inovasi terbaru Mavenir dan mempelajari selengkapnya bagaimana Mavenir menghadirkan Masa Depan Jaringan – Hari ini, kunjungi kami di Aula 2 (Stan 2H60) di #MWC25.

Kontak Humas: pr@mavenir.com dan pr@kyivstar.net

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.