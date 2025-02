Kyivstar בחרה ב-Mavenir לספק שירותים מתכנסים עבור קישוריות קבועה וניידת ארגונית משופרת

רדינג, בריטניה, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, נבחרה בידי Kyivstar, המפעילה הדיגיטלית המובילה באוקראינה, וחלק מקבוצת VEON (דובאי, איחוד האמירויות הערביות) כדי לספק קישוריות ניידת וקבועה ארגונית משופרת עבור לקוחות ה-B2B של המפעילה. Kyivstar משתפת פעולה עם Mavenir כדי לפרוס את הארכיטקטורה המתקדמת והמוכנה לעתיד ופתרון ערמה מלאה, כולל חומרה, תוכנה ופלטפורמת קונטיינרים.

פתרון ה-FMC כולל שרת יישומי טלפוניה מתכנסת (CTAS), פונקציית משאבי מדיה (MRF), מערכת ניהול אלמנטים ופלטפורמת אנליטיקה המספקת שירותים ארגוניים. Mavenir מביאה גם היכרות מעמיקה עם השוק האוקראיני, ויכולת לספק את הפתרון עם לוחות זמנים קצרים. Defne, מומחית באספקת פתרונות קוליים חדשניים לשוק הארגוני, תעבוד לצד Mavenir כדי לספק חלק מהשירותים הנישה העסקיים, בעוד Mavenir תהיה אחראית על הפתרון הכולל. השקעה בתשתית קישוריות ברמה עולמית נותרה בעדיפות גבוהה עבור Kyivstar למרות התנאים באזור.

אנדריי ז'וקובסקי (Andriy Zhukovskyi), המנמ"ר שלKyivstar , אמר: "הקישוריות חשובה מאוד באוקראינה בשלב זה, והתפקיד שלנו הוא להמשיך לפרוס את השירותים הטובים ביותר לכל הלקוחות שלנו. Mavenir הוכיחה לנו שיש לה פתרון ברמה עולמית העונה על לצרכים של הלקוחות הארגוניים שלנו, והראתה את היכולת לספק את זה בזמן - למרות הסביבה המאתגרת ביותר בה אנו עובדים".

ד"ר וירטיט קושי (Virtyt Koshi), סגן נשיא בכיר ומנהל כללי, EMEA ב-Mavenir, הוסיף: "הצוות ב- Kyivstar מחויב לספק שירותים חדשניים, ואנחנו גאים להיות השותף המועדף ליכולת החדשה הזו של שירותים ארגוניים ועסקיים".

אודות Kyivstar:

Kyivstar היא מפעילת התקשורת הגדולה ביותר באוקראינה, המשרתת יותר מ-23.3 מיליון מנויי סלולר ויותר מ-1.1 מיליון לקוחות קווי אינטרנט ביתי (נכון לספטמבר 2024). החברה מספקת שירותים במגוון רחב של טכנולוגיות מובייל ונייחים, לרבות דור 4, ביג דאטה, פתרונות ענן, אבטחת סייבר, טלוויזיה דיגיטלית ועוד. Kyivstar מתכננת להשקיע מיליארד דולר בפיתוח טכנולוגיות טלקום חדשות באוקראינה במהלך 2023-2027. Kyivstar הקצתה יותר מ-2 מיליארד הריבניה UAH בשנתיים האחרונות כדי לסייע לאוקראינה להתגבר על אתגרי המלחמה, כולל מתן תמיכה לכוחות המזוינים, לקוחות ופרויקטים חברתיים. Kyivstar היא חלק מ-VEON, מפעילת הדיגיטל העולמית. מניות הקבוצה נסחרות בבורסת נאסד"ק (ניו יורק). Kyivstar פועלת באוקראינה כבר 27 שנים ומוכרת כמשלמת המסים הגדולה ביותר בתחום התקשורת, המעסיקה הטוב ביותר וחברה אחראית חברתית. למידע נוסף: www.kyivstar.ua

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

פגשו את Mavenir בכנס Mobile World Congress 2025 ברצלונה, 3-6 במרץ 2025 .

כדי לחקור את החידושים האחרונים של Mavenir וללמוד עוד על האופן שבו Mavenir מספקת את עתיד הרשתות – היום, בקרו אותנו באולם 2 (דוכן 2H60) ב- #MWC25.

