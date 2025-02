Kyivstar selecciona a Mavenir para ofrecer servicios empresariales optimizados de convergencia fija y móvil

READING, Reino Unido, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, fue seleccionado por Kyivstar, la principal operadora digital ucraniana, parte de VEON Group (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) para ofrecer conectividad empresarial fija y móvil optimizada para los clientes de negocio a negocio (B2B) de la operadora. Kyivstar se asoció con Mavenir para implementar su arquitectura de vanguardia, preparada para el futuro y solución de pila completa, que incluye hardware, software y plataforma en contenedor.

La solución FMC incluye el Servidor de Aplicaciones de Telefonía Convergente (CTAS), la Función de Recursos Multimedia (MRF), el Sistema de Gestión de Elementos y la Plataforma de Analítica que ofrecen servicios empresariales. Mavenir también aporta un conocimiento profundo del mercado ucraniano y la capacidad de ofrecer la solución en plazos cortos. Defne, especialista en ofrecer soluciones de voz innovadoras para el mercado empresarial, trabajará junto con Mavenir para entregar algunos de los servicios empresariales nicho, mientras que Mavenir se encargará de la solución general. La inversión en infraestructura de conectividad de talla mundial sigue siendo una alta prioridad para Kyivstar a pesar de las condiciones en la región.

El director de tecnología de la información de Kyivstar, Andriy Zhukovskyi, dijo: "La conectividad es increíblemente importante en Ucrania en este momento, y nuestro rol es seguir implementando los mejores servicios para todos nuestros clientes. Mavenir nos ha demostrado que tiene una solución de talla mundial que satisface las necesidades de nuestros clientes empresariales, mostrando la capacidad de entregar a tiempo, a pesar de las condiciones extremadamente desafiantes en las que estamos trabajando".

El Dr. Virtyt Koshi, vicepresidente sénior y gerente general de EMEA en Mavenir, agregó: "El equipo de Kyivstar está comprometido a ofrecer servicios de vanguardia, y estamos orgullosos de ser el socio preferido para esta nueva capacidad de servicios empresariales y de negocios".

Acerca de Kyivstar:

Kyivstar es la mayor operadora de comunicaciones de Ucrania, atendiendo a más de 23.3 millones de suscriptores móviles y más de 1.1 millones de clientes de línea fija de Internet doméstica (a septiembre de 2024). La empresa ofrece servicios en una amplia variedad de tecnologías móviles y de línea fija, incluyendo 4G, Big Data, soluciones en la nube, ciberseguridad, televisión digital y más. Kyivstar planea invertir USD 1 mil millones en el desarrollo de nuevas tecnologías de telecomunicaciones en Ucrania durante 2023-2027. Kyivstar asignó más de 2 mil millones de UAH en los últimos dos años para ayudar a Ucrania a superar los desafíos de la guerra, incluyendo dar apoyo a las Fuerzas Armadas, clientes y proyectos sociales. Kyivstar forma parte de VEON, operadora digital global. Las acciones del Grupo cotizan en el mercado de valores Nasdaq (Nueva York). Kyivstar opera en Ucrania desde hace 27 años y es reconocida como el mayor contribuyente en el sector de las comunicaciones, el mejor empleador y una empresa socialmente responsable. Para más información: www.kyivstar.ua

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Conoce a Mavenir en el Mobile World Congress 2025, Barcelona, del 3 al 6 de marzo de 2025.

Para explorar las más recientes innovaciones de Mavenir y aprender más acerca de cómo Mavenir presenta el Futuro de las Redes – Hoy, visítenos en el Hall 2 (Stand 2H60) en #MWC25.

