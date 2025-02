Kyivstar entscheidet sich für verbesserte unternehmensweite Festnetz- und Mobilfunknetzkonvergenzdienste von Mavenir

READING, Großbritannien, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastruktur-Anbieter, der die Netzwerke der Zukunft massiv mitbestimmt, wird für Kyivstar, den zur VEON Group (Dubai, VAE) gehörenden führenden ukrainischen Digital Operator verbesserte feste und mobile Konnektivität für die B2B-Kunden bereitstellen. Kyivstar hat sich mit Mavenir zusammengetan, um seine modernste, zukunftssichere Architektur und Full-Stack-Lösung einschließlich Hardware, Software und containerisierter Plattform zu implementieren.

Die FMC-Lösung umfasst konvergente Telefonieapplikationsserver (CTAS), Media Resource Function (MRF), Element Management System und Analyseplattform für Enterprise-Services. Mavenir verfügt über ein profundes Know-how des ukrainischen Marktes und die Fähigkeit, die Lösung innerhalb kurzer Fristen umzusetzen. Defne, Spezialist für innovative Sprachlösungen für den Unternehmensmarkt, wird bei bestimmten Nischen-Businessdienstleistungen mit Mavenir zusammenarbeiten. Die Gesamtlösung liegt in der Hand von Mavenir. Investitionen in eine Konnektivitätsinfrastruktur von Weltklasse behalten trotz der Lage in der Region für Kyivstar hohe Priorität.

Kyivstar CIO Andriy Zhukovskyi sagte: „Konnektivität ist für die Ukraine aktuell unglaublich wichtig. Unsere Aufgabe ist es, für all unsere Kunden die best Services zu implementieren. Mavenir hat gezeigt, dass es über eine erstklassige Lösung verfügt, die den Bedürfnissen unserer Enterprise-Kunden gerecht wird, und dass es – trotz der extrem herausfordernden Umgebung, in der wir arbeiten – in der Lage ist, pünktlich zu liefern.“

Dr. Virtyt Koshi, Senior Vice President und General Manager, EMEA bei Mavenir, fügte hinzu: „Das Team von Kyivstar hat sich modernste Dienstleistungen auf die Fahnen geschrieben. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Partner für diese neue Enterprise- und Business-Services-Kapazität zu sein.”

-x-

Über Kyivstar:

Mit über 23,3 Millionen Mobilfunkabonnenten und über 1,1 Millionen Festnetzinternet-Privatkunden ist Kyivstar der größte ukrainische Kommunikationsanbieter (Stand: September 2024). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in einem breiten Spektrum an mobilen und Festnetztechnologien wie 4G, Big Data, Cloud-Lösungen, Cybersicherheit, digitales Fernsehen und mehr. Kyivstar plant, zwischen 2023 und 2027 1 Milliarde USD in die Entwicklung neuer Telekommunikationstechnologien in der Ukraine zu investieren. Kyivstar hat in den vergangenen zwei Jahren über 2 Milliarden UAH eingesetzt, um die Ukraine angesichts der Herausforderungen des Krieges zu unterstützen, beispielsweise mit Investitionen für die Streitkräfte, Kunden und soziale Projekte. Kyivstar gehört zu VEON, einem globalen digitalen Operator. Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Kyivstar ist seit 27 Jahren in der Ukraine tätig und hat sich als größter Steuerzahler im Kommunikationssektor, bester Arbeitgeber und sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen einen Namen gemacht. Weitere Informationen: www.kyivstar.ua

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Treffen Sie Mavenir auf dem Mobile World Congress 2025, Barcelona, 3. bis 6. März 2025.

Um mehr über die aktuellen Innovationen von Mavenir zu erfahren und herauszufinden, wie Mavenir die Zukunft der Netzwerke definiert, besuchen Sie uns heute – Halle 2 (Stand 2H60), #MWC25.

PR-Kontakte: pr@mavenir.com und pr@kyivstar.net

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.