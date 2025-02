MARBELLA, SPAIN, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- La asociación entre Alfonso Cahero y Curro Rodríguez en Ly Cahero concluyó oficialmente en septiembre de 2024. Esta decisión marca el final de una etapa de colaboración y permite a ambos empresarios enfocarse en nuevas oportunidades de inversión alineadas con sus estrategias de crecimiento a futuro.“La experiencia en Ly Cahero junto a Curro Rodríguez nos brindó grandes aprendizajes y oportunidades en el sector financiero. Sin embargo, hemos decidido seguir caminos separados para centrarnos en proyectos que se ajusten mejor a nuestras respectivas visiones de negocio”, declaró Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office.Tras esta separación, Cahero Family Office ha establecido su sede permanente en Marbella, España, con el propósito de fortalecer su presencia en el mercado financiero europeo. La firma continuará enfocándose en inversiones estratégicas dentro de instituciones financieras y asociaciones público-privadas, promoviendo la estabilidad económica y fomentando la innovación en el sector.Asimismo, Cahero Family Office está ampliando su alcance en Londres y Ginebra, reforzando su red de inversiones y creando nuevas alianzas estratégicas en los principales centros financieros de Europa. Esta expansión responde a su visión de impulsar el desarrollo económico global mediante inversiones responsables y de alto impacto.El fin de la sociedad entre Alfonso Cahero y Curro Rodríguez en septiembre de 2024 marca una evolución natural en sus trayectorias profesionales, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus estrategias de inversión de manera independiente y consolidar su presencia en el sector financiero internacional.Para consultas de prensa, contacte:Correo electrónico: familyoffice@cahero.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.