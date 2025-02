EZVIZ tiếp tục gặt hái thành công lớn tại Asia Design Prize 2025 với hai giải thưởng, trong đó có một giải Vàng. Các sản phẩm này là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ nhà thông minh tiên tiến, thiết kế thân thiện với người dùng và tư duy đổi mới sáng t…

EZVIZ tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình trong cuộc thi năm nay, minh chứng cho cam kết về chất lượng sản phẩm thông qua thiết kế tối ưu và công nghệ tiên tiến.

JAKARTA, Indonesia, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Năm thứ hai liên tiếp, EZVIZ được vinh danh với hai Giải thưởng Asia Design Prize cho những sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm nhà thông minh thông qua tính năng mạnh mẽ và chất lượng hiển thị tối ưu. Hai sản phẩm đoạt giải gồm: dòng Camera hai ống kính EZVIZ 90x cho giải Vàng và Khóa Vân Tay Thông Minh DL05 cho danh hiệu Winner. Cả hai sản phẩm đều nhận được đánh giá cao về tính ứng dụng và tính linh hoạt trong không gian sống hiện đại, cân bằng một cách tinh tế giữa an ninh gia đình và phong cách tối giản hiện đại.





Tiên phong trong lĩnh vực nhà thông minh với đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và thiết kế công nghiệp nội bộ, EZVIZ gây ấn tượng khi tham gia tranh tài cùng khoảng 2.000 thiết kế đến từ 22 quốc gia. Asia Design Prize – một trong những cuộc thi thiết kế hàng đầu khu vực châu Á – luôn tôn vinh những sản phẩm có thiết kế xuất sắc, mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội. Năm nay, hội đồng giám khảo đã đánh giá khắt khe các bài dự thi từ nhiều góc độ, đồng thời xem xét kỹ lưỡng về ý tưởng thiết kế và tiềm năng đổi mới của từng sản phẩm.

Bà Ada Wang, Giám đốc Thiết kế thuộc bộ phận Thiết kế Công nghiệp IoT, chia sẻ: “Thật vinh dự khi triết lý thiết kế của chúng tôi được những chuyên gia hàng đầu trong ngành công nhận. Giải Vàng đầu tiên này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc kiến tạo những sản phẩm ưu việt hơn. Chúng tôi muốn cả thế giới thấy rằng, những công nghệ phức tạp nhất cũng có thể được gói gọn trong một thiết kế nhỏ nhắn, giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng từ lâu mà không gây thêm khó khăn cho người sử dụng.”

Là bộ đôi sản phẩm chủ lực, tiên phong phát kiến chuẩn mực mới cho giải pháp an ninh “tất cả trong một”, dòng 90x Dual Series là một sự kết hợp đột phá với hai ống kính quay quét cùng ba động cơ, giúp bảo vệ những khu vực rộng lớn. Đồng thời, việc tích hợp pin sạc năng lượng mặt trời và kết nối 4G trên camera cũng giúp người dùng giảm thiểu những hạn chế khi sử dụng. Được thiết kế chuyên biệt cho việc giám sát ngoài trời, dòng camera này được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến do chính EZVIZ phát triển, bao gồm xử lý hình ảnh kép cho khả năng phát hiện bằng AI, chế độ nhìn ban đêm ColorFULL cho hình ảnh sắc nét ngay trong điều kiện thiếu sáng và tính năng Always-On Video cho phép ghi hình liên tục suốt cả ngày.

Là một sản phẩm nổi bật trong dòng sản phẩm Smart Entry của EZVIZ, DL05 giữ vững giá trị cốt lõi của một chiếc khóa bảo mật cao, đáng tin cậy nhưng vẫn tối giản. Không đi theo lối thiết kế cầu kỳ hay tích hợp những tính năng không cần thiết, DL05 cho phép người dùng mở khóa cửa một cách tự nhiên và nhanh chóng nhất. Thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế của DL05 hài hòa với mọi loại cửa, đồng thời hỗ trợ mở khóa không cần chìa với bảng điều khiển đa năng, cũng như dễ dàng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động.

