ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสองรายการจาก EZVIZ คว้ารางวัล Asia Design Prize 2025 รวมถึงรางวัล Gold Winner หนึ่งรายการ…

EZVIZ ยังคงสร้างความโดดเด่นในเวทีการแข่งขันปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ผ่านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม

จาการ์ตา อินโดนีเซีย, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เป็นปีที่สองแล้วที่ EZVIZ คว้าสองรางวัล Asia Design Prize จากนวัตกรรมที่มุ่งยกระดับประสบการณ์บ้านอัจฉริยะ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพและประสบการณ์รับชมที่ยอดเยี่ยม ผู้ชนะสองรางวัลได้แก่ EZVIZ 90x Dual-Lens Camera Series ที่ได้รับรางวัล Gold Winner และ DL05 Smart Fingerprint Lock ที่ได้รับรางวัลระดับ Winner โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในด้านการใช้งานและความอเนกประสงค์ต่อสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตยุคใหม่ ทั้งยังสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่ซับซ้อนในการปกป้องบ้านกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและเรียบง่ายได้อย่างลงตัว





EZVIZ เป็นผู้บุกเบิกบ้านอัจฉริยะที่มีทีมวิจัยและพัฒนาภายในบริษัท รวมถึงทีมออกแบบอุตสาหกรรม โดยส่งผลงานที่โดดเด่นเข้าแข่งขันกับผลงานออกแบบประมาณ 2,000 รายการจาก 22 ประเทศ Asia Design Prize เป็นหนึ่งในเวทีประกวดการออกแบบชั้นนำของเอเชีย ซึ่งนำเสนอให้โลกได้เห็นความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้า ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้า ในปีนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานทั้งหมดอย่างเข้มงวดในหลายมิติ พร้อมทั้งพิจารณาแนวคิดการออกแบบและศักยภาพด้านนวัตกรรมในเชิงลึก

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สถาปัตยกรรมการออกแบบของเราเป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการ รางวัล Gold Winner แรกของเรายังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง" Ada Wang หัวหน้าฝ่ายออกแบบของแผนกออกแบบอุตสาหกรรม IoT กล่าว "เราแสดงให้โลกเห็นว่า แม้แต่เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากก็สามารถผสานรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานได้ โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกยุ่งยาก"

กล้องซีรีส์ 90x Dual เป็นกล้องเรือธงรุ่นคู่ที่เป็นตัวอย่างของกล้องรักษาความปลอดภัยแบบ "ครบวงจร" แห่งยุคใหม่ โดยผสานเลนส์แพน-เอียงสองอันที่ทำงานร่วมกันเข้ากับมอเตอร์สามอันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อครอบคลุมพื้นที่กว้างเป็นพิเศษ และลดข้อจำกัดในการใช้งานด้วยการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และการเชื่อมต่อ 4G โดยได้ออกแบบมาสำหรับการเฝ้าระวังกลางแจ้ง และมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายที่พัฒนาภายในบริษัท รวมถึงการประมวลผลภาพเลนส์คู่สำหรับการตรวจจับอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ การมองเห็นตอนกลางคืนแบบ ColorFULL ในสภาวะแสงน้อยมาก และระบบวิดีโอ Always-On สำหรับการบันทึกตลอดทั้งวัน

DL05 เป็นผลิตภัณฑ์เด่นจากตระกูล Smart Entry ของ EZVIZ ซึ่งเป็นระบบล็อกทันสมัยที่ยังคงแก่นแท้ของการล็อกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งความเรียบง่ายเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์ได้มีการตัดทอนฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นและการออกแบบที่ยุ่งยาก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกประตูได้ทันทีในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติและราบรื่นที่สุด นอกจากนี้ยังมีรูปลักษณ์เพรียวบางและหรูหรา เข้ากับประตูส่วนใหญ่อย่างกลมกลืน รองรับการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจด้วยแผงควบคุมอเนกประสงค์ และควบคุมระยะไกลผ่านแอปฯ ได้สะดวก

