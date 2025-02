Dua produk inovatif daripada EZVIZ memenangi Asia Design Prize 2025, termasuk satu Pemenang Emas, kerana berjaya menggabungkan teknologi rumah pintar canggih dengan reka bentuk yang mengutamakan pengguna dan berpandangan jauh.

EZVIZ terus mengekalkan kehadirannya yang kukuh dalam persaingan tahun ini, menunjukkan komitmen terhadap kecemerlangan produk melalui reka bentuk inovatif dan pengalaman pengguna yang luar biasa.

JAKARTA, Indonesia, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Untuk tahun kedua, EZVIZ meraih dua anugerah Asia Design Prize atas inovasinya dalam meningkatkan pengalaman rumah pintar dengan fungsi canggih dan estetika visual yang optimum. Dua produk yang memenangi anugerah tersebut ialah Siri Kamera Dwikanta EZVIZ 90x sebagai Pemenang Emas dan Kunci Cap Jari Pintar DL05 sebagai Pemenang. Kedua-duanya menerima pujian tinggi atas kebolehgunaan dan fleksibilitinya dalam persekitaran kehidupan moden, dengan reka bentuk yang mengimbangi keperluan keselamatan rumah yang kompleks serta penampilan yang bergaya dan minimalis.

Sebagai perintis dalam teknologi rumah pintar dengan pasukan R&D dan reka bentuk industri dalaman, EZVIZ tampil dengan penyertaan yang mengagumkan dalam Asia Design Prize, bersaing dengan kira-kira 2,000 reka bentuk dari 22 negara. Sebagai pertandingan reka bentuk terkemuka di pan-Asia, anugerah ini menonjolkan produk terbaik yang memberikan pengalaman pelanggan luar biasa. Tahun ini, panel juri menilai penyertaan secara ketat dari pelbagai aspek, termasuk konsep reka bentuk dan potensi inovatif.

“Kami berbesar hati kerana falsafah reka bentuk kami diiktiraf oleh pakar industri. Pemenang Emas pertama kami mencerminkan usaha berterusan kami untuk membangunkan produk yang lebih baik,” kata Ada Wang, Ketua Pereka Jabatan Reka Bentuk Perindustrian IoT. “Kami membuktikan bahawa teknologi yang rumit boleh disepadukan ke dalam produk padat bagi menyelesaikan masalah yang telah lama wujud tanpa membebankan pengguna.”

Dua produk utama memperkenalkan kamera keselamatan “semua dalam satu” generasi baharu, dengan Siri Kamera Dwikanta EZVIZ 90x yang menggabungkan dua kanta pan-condongan saling kendalian dan tiga motor untuk liputan ultra lebar yang belum pernah berlaku sebelum ini. Inovasi ini mengurangkan had aplikasi dengan menyokong pengecasan solar dan sambungan 4G, menjadikannya penyelesaian ideal untuk pemantauan luar bangunan. Dilengkapi dengan teknologi canggih yang dibangunkan secara dalaman, kamera ini menampilkan pemprosesan imej dwikanta berkuasa AI, penglihatan malam ColorFULL dalam keadaan cahaya ultra rendah, serta fungsi Video Sentiasa Hidup untuk rakaman sepanjang hari tanpa gangguan.

Sebagai produk unggulan dalam keluarga Smart Entry EZVIZ, DL05 ialah kunci pintar moden yang mengekalkan keseimbangan antara keselamatan dan kesederhanaan. Direka untuk kemudahan pengguna, ia menghapuskan fungsi yang rumit dan memastikan pengalaman membuka kunci yang pantas serta intuitif. Dengan reka bentuk nipis dan dipertingkatkan, DL05 sesuai untuk kebanyakan jenis pintu, menawarkan akses tanpa kunci melalui panel berbilang fungsi serta membolehkan kawalan aplikasi jarak jauh dengan mudah, menjadikannya pilihan ideal untuk gaya hidup moden.

