강력한 스마트 홈 기술과 사용자 중심의 미래지향적 디자인을 결합한 EZVIZ의 혁신적인 제품 2개, 아시아 디자인 프라이즈 2025에서 금상 포함 2개 부문 수상

자카르타, 인도네시아, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ가 강력한 성능과 세련된 디자인을 갖춘 스마트 홈 제품으로 2년 연속 아시아 디자인 프라이즈 (Asia Design Prize) 를 두 개 수상했다. EZVIZ 90x 듀얼 렌즈 카메라가 금상 (Gold Winner)을 수상했으며 DL05 스마트 지문 잠금 장치 ( DL05 Smart Fingerprint Lock )는 장려상 (Winner)을 수상하였다. 두 제품 모두 현대 생활 환경에서의 유용성과 다용도성 면에서 높은 평가를 받았으며, 주택 보호에 필요한 까다로운 니즈와 스타일리시하고 미니멀한 외관이 우아하게 조화를 이루며 호평을 얻었다.

인하우스 R&D 및 산업 디자인 팀을 직접 운용하며 스마트 홈 시장을 선도하는 EZVIZ는 22개국에서 출품된 약 2,000개의 디자인과 경쟁하기 위해 인상적인 출품작을 제출했다. 범아시아 최고의 디자인 어워드인 아시아 디자인 프라이즈 (Asia Design Prize)는 탁월한 고객 경험을 제공하는 최고의 제품 디자인 능력을 전 세계에 지속적으로 공개해 왔다. 올해 심사위원단은 모든 출품작을 다각도에서 엄격하게 평가하고 디자인 컨셉과 혁신 잠재력을 심도 있게 평가하였다.

IoT 산업 디자인 부서의 수석 디자이너인 Ada Wang은 “우리의 디자인 철학이 업계 최고의 전문가들로부터 인정받게 되어 영광스럽다. 처음으로 금상을 수상하게 된 것은 더 나은 제품을 만들기 위한 우리의 끊임없는 노력이 반영된 결과"라고 수상 소감을 밝혔다. 이어 “우리는 복잡한 기술도 컴팩트한 제품에 통합하여 사용자에게 부담을 주지 않으면서 오랜 고충을 해결할 수 있다는 것을 전 세계에 보여주었다.”고 강조했다.

차세대 '올인원' 보안 카메라의 모범으로 주목받는 플래그십 듀오인 90x 듀얼 시리즈 (90x Dual Series)는 처음으로 상호 운용 가능한 팬틸트 렌즈 2개와 모터 3개를 결합하여 매우 넓은 모니터링 범위를 확보하고 태양광 충전 및 4G 연결로 애플리케이션 제한을 줄였다. 실외 모니터링에 적합한 이 제품은 AI 기반 감지를 위한 듀얼 렌즈 이미지 처리, 초저조도 환경에서의 컬러풀 (ColorFULL) 나이트 비전, 종일 녹화를 위한 올웨이즈온 (Always-On)비디오 등 자체 개발한 여러 첨단 기술이 내장되어 있다.

EZVIZ의 스마트 엔트리 (Smart Entry)제품군의 대표 제품인 DL05는 안전하고 믿을 수 있는 잠금장치의 본질에 충실한 최신형 잠금장치로, 매우 단순한 기능이 특징이다. 과도한 기능과 까다로운 디자인을 버리고 사용자가 가장 자연스럽고 매끄러운 방식으로 즉시 문을 열 수 있게 만들었다. 슬림하고 세련된 디자인으로 대부분의 문에 조화롭게 어울리며, 다기능 패널을 통해 키 없이도 출입이 가능하고 원격 앱 제어가 간편하다는 평가를 받는다.

