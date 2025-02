EZVIZの革新的な2製品が、ユーザー中心の先進的なデザインと強力なスマートホーム技術を融合させたことにより、アジアデザイン賞2025 (Asia Design Prize 2025)…

EZVIZは今年のコンペティションにおいて強い存在感を維持し、効果的なデザインと優れたユーザー体験を通じて製品の卓越性への取り組みを示した

インドネシア・ジャカルタ発, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZは、堅牢な機能性と最適な視覚体験を備えた革新技術でスマートホーム体験の向上を目指す取り組みが評価され、2年連続でアジアデザイン賞を2件受賞した。 受賞製品は、ゴールド受賞に輝いた「EZVIZ 90xデュアルレンズカメラシリーズ (EZVIZ 90x Dual-Lens Camera Series)」と、受賞となった 「DL05スマート指紋ロック (DL05 Smart Fingerprint Lock)」 の2製品である。 両製品は、現代の生活環境における使いやすさと多用途性が高く評価され、家庭の防犯に求められる複雑なニーズと、洗練されたミニマルなデザインのバランスを見事に実現している。

自社の研究開発 (R&D) およびインダストリアルデザインチームを擁するスマートホームの先駆者であるEZVIZは、22ヵ国、約2,000点のデザインが競う中、優れた応募作品を披露し、高い評価を得た。 アジア全域を代表するトップクラスのデザインコンテストであるアジアデザイン賞は、卓越した顧客体験を提供する最先端のプロダクトデザイン能力を世界に示し続けている。 今年の審査では、すべての応募作品が多角的な視点から厳しく評価され、デザインコンセプトや革新性が深く審査された。

「業界のトップクラスの専門家に私たちのデザイン哲学を認めていただき、大変光栄です。 初のゴールド受賞は、より優れた製品を追求し続ける私たちの姿勢を反映したものでもあります」と、IoTインダストリアルデザイン部門のチーフデザイナー、エイダ・ワン (Ada Wang) は述べている。 「私たちは、複雑な技術であってもコンパクトな製品に統合し、ユーザーに負担をかけることなく、長年の課題を解決できることを世界に示しました」。

次世代の「オールインワン」セキュリティカメラを象徴するフラッグシップモデルとして、90xデュアルシリーズは、2つの相互運用可能なパン・チルトレンズと3つのモーターを組み合わせ、超広範囲をカバーする機能を備え、さらにソーラー充電と4G接続により適用範囲の制限を軽減するという、これまでにない設計を採用している。 屋外監視用に設計された本シリーズには、EZVIZ独自の複数の最先端技術が搭載されており、その中には、AI駆動の検知機能を備えたデュアルレンズ画像処理、超低照度環境でも鮮明なColorFULLナイトビジョン、そして終日録画を可能にするAlways-On Videoなどが含まれている。

EZVIZのスマートエントリーシリーズの主力製品であるDL05は、シンプルさを極めつつ、安全性と信頼性の本質を維持した最新型のロックである。 不要な機能や複雑なデザインを排除し、ユーザーが最も自然でシームレスな方法で瞬時に解錠できるよう設計されている。 スリムで洗練されたデザインにより、ほとんどのドアに調和してフィットし、多機能パネルによるキー不要のアクセスを提供するほか、リモートアプリでの簡単な操作も可能。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=375c18d2-ce73-4f7d-ab73-8ea69e6fdb11

問い合わせ先

シャーリーン・リー (Charlene Li)

lixiaolan15@ezviz.com

