Dua Produk Inovatif dari EZVIZ Memenangkan Ajang Asia Design Prize 2025, Termasuk Satu Penghargaan Gold Winner, Berkat Kombinasi Teknologi Rumah Pintar yang Canggih dengan Desain yang Berorientasi pada Pengguna

EZVIZ kembali menunjukkan eksistensinya dalam kompetisi tahun ini, menegaskan komitmennya terhadap keunggulan produk melalui desain yang efektif dan mengedepankan pengalaman pengguna yang baik.

JAKARTA, Indonesia, Feb. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Untuk dua tahun berturut-turut, EZVIZ menyabet dua nominasi dalam ajang Asia Design Prizes atas inovasinya dalam meningkatkan pengalaman rumah pintar dengan mengedepankan fungsionalitas dan tampilan visual yang optimal. Dua produk unggulan yang meraih penghargaan adalah EZVIZ 90x Dual-Lens Camera Series, serta DL05 Smart Fingerprint Lock. Kedua produk tersebut mendapatkan pengakuan tinggi atas kegunaan serta kemampuannya beradaptasi dengan gaya hidup modern, menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan rumah yang kompleks dengan desain minimalis dan elegan.





Sebagai pelopor dalam industry rumah pintar dengan tim R&D dan desain industri internal, EZVIZ menghadirkan produk-produk inovatif yang bersaing dengan sekitar 2.000 desain dari 22 negara. Sebagai salah satu ajang penghargaan desain terkemuka di kawasan Asia, Asia Design Prize secara konsisten menunjukkan kepada dunia produk-produk dengan desain terbaik yang juga menyediakan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Tahun ini, panel juri menilai semua produk secara ketat dari berbagai aspel, termasuk konsep desain serta inovasinya.

“Kami merasa terhormat karena filosofi desain kami diakui oleh orang-orang terbaik di industri ini. Penghargaan Gold Winner pertama kami mencerminkan upaya tanpa henti dalam menciptakan produk yang lebih baik,” ujar Ada Wang, Chief Designer dari Departemen Desain Industrial IoT. “Kami membuktikan bahwa teknologi yang kompleks dapat diintegrasikan ke dalam produk yang ringkas untuk menyelesaikan berbagai tantangan tanpa membenai pengguna.”

Sebagai kamera keamanan “all-in-one” generasi terbaru, 90x Dual-Lens Series secara revolusioner menggabungkan dua lensa pan-tilt yang dapat dioperasikan secara bersamaan dengan tiga motor untuk mengamankan area yang sangat luas, serta mengurangi keterbatasan pengunaan dengan pengisian daya tenaga surya dan konektivitas 4G. Dirancang untuk pemantauan luar ruangan, kamera ini dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih hasil pengembangan internal EZVIZ, termasuk pemrosesan gambar lensa ganda untuk deteksi berbasis AI, Teknologi ColorFULL Night Vision untuk pemantauan dalam kondisi cahaya sangat redup, dan Video Always-On untuk perekaman sepanjang hari.

Sebagai produk andalan dari lini Smart Entry EZVIZ, DL05 merupakan kunci pintar modern yang tetap mempertahankan esensi keamanan yang andal dalam desain yang sangat sederhana. Tanpa fitur tang berlebihan dan desain yang rumit, DL05 memungkinkan pengguna membuka pintu dengan cara yang paling cepat dan mudah. Dengan bentuknya yang ramping dan elegan, produk ini cocok untuk berbagai jenis pintu serta menghadirkan akses tanpa kunci melalui panel multifungsi dan kontrol jarak jauh melalui aplikasi EZVIZ.

Foto-foto sebagai tambahan aset, tersedia di https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=375c18d2-ce73-4f7d-ab73-8ea69e6fdb11

Kontak

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

EZVIZ wins Gold at Asia Design Prize EZVIZ received a Gold Winner and a Winner for two of its forward-thinking products in the 2025 Asia Design Prize

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.