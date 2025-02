PositiveSingles、日本市場への進出を発表

PositiveSingles、日本語版を発表し、STDを持つシングルたちが安全で包摂的、支援的なつながりを築ける場所を提供

TOKYO, JAPAN, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界的に有名なSTD(性感染症)を専門にした出会い系プラットフォーム、PositiveSingles.comは、日本市場への本格的な進出を発表しました。この新たな取り組みは、STDを持つシングルたちが安全で包摂的、支援的な空間で意味のある関係を築けるよう支援することを目的としています。プラットフォームは、日本のシングル層の文化的ニーズとユーザーの特性に合わせた完全ローカライズ版をリリースします。PositiveSingles.comは2001年に設立され、STDを持つ人々が自分の健康ニーズを理解してくれる他の人とつながるためのプラットフォームとして誕生しました。現在、全世界で250万人以上のユーザーを擁し、世界有数のSTD専用出会い系プラットフォームとして評価されています。ユーザーは、安心で支援的な環境で、スティグマのない真摯な関係を築くことができます。「STDを持つシングルのために十分なサービスが提供されていない日本で、PositiveSinglesを導入できることに興奮しています」と、PositiveSinglesのプロダクトスーパーバイザーであるDani Johnson氏は述べています。「当プラットフォームは、似たような経験を持つ人々と安全に繋がるための包摂的な空間を提供します。STDに対するスティグマを減らし、健康状態に関わらず誰もが愛と仲間を見つけられるようにすることを約束します。」日本のシングル人口が増加する中、STDを持つ人々に特化した出会い系プラットフォームへの需要も高まっています。PositiveSinglesは、ローカライズされた日本語版を提供することで、ユーザーのデーティングニーズを満たすだけでなく、彼らが求める支援と理解も提供します。日本版PositiveSinglesは、使いやすく、文化的に適切なデザインを特徴とし、健康とプライバシーを重視し、ユーザーにシームレスな体験を提供します。PSは、日本のシングルたちが意味のある関係を探るための安全で支援的な環境を提供することにコミットしています。この進出は、STDを持つシングルたちがスティグマなしに意味のある関係を築ける場を提供するというPSのグローバル戦略において重要なステップとなります。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.