Seattle Children's Hospital unterschreibt transformative mehrjährige Managed-Cloud-Vereinbarung mit Rackspace Technology

SAN ANTONIO, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute eine bedeutende Partnerschaft mit dem Seattle Children's Hospital bekannt. Im Rahmen des millionenschweren 10-Jahres-Vertrags stellt Rackspace eine End-to-End Managed-Cloud-Lösung bereit, um die Datencenterprozesse des Seattle Children’s Hospital zu transformieren und die Infrastruktur für medizinische und nicht-medizinische Workloads zu modernisieren, indem auf die fortschrittliche Healthcare-Cloud von Rackspace umgestellt wird. Die umfassende Managed-Cloud-Dienstleistungsvereinbarung wird mehr Agilität, Verlässlichkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit bringen und gleichzeitig die IT-Kosten des Seattle Children’s Hospital erheblich reduzieren. Durch die Einsparungen kann sich das Seattle Children’s Hospital verstärkt darauf konzentrieren, die Patientenversorgung zu verbessern und pädiatrische Forschungsinitiativen voranzubringen.

„Das Seattle Children's Hospital hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hoffnung, Fürsorge und Heilung zu verbreiten, damit jedes Kind gesünder und erfüllter leben kann.“ sagte Dr. Zafar Chaudry, Senior Vice President, Chief Digital Officer und Chief AI and Information Officer am Seattle Children's Hospital. „Die Integration modernster Technologie ist eine essenzielle Komponente für die Gewährleistung exzellenter Patientenversorgung. Die Zusammenarbeit mit Rackspace wird nicht nur unsere IT-Operationen optimieren, sondern auch Kapazitäten für Ressourcen zur Erweiterung unserer Leistungen und Verbesserung der Patientenerfahrung schaffen.“

Rackspace implementierte einen Rahmen für die Einschätzung der Kosten- und Produktivitätsoptimierung und wertete gemeinsam mit dem Seattle Children’s Hospital die Ausgaben innerhalb der IT-Infrastruktur und Datencenter aus. Die Auswertung ergab, dass die Datencentertransformation von Rackspace Prozesse vereinfachen, überholte Technologien ausschleichen und ein standardisiertes, auf private und öffentliche Clouds verteiltes Managed-Services-Modell schaffen würde. Rackspace wird sein standardisiertes Betriebsmodell und sein umfassendes Know-how in Bezug auf Hybrid-Cloud-Umgebungen einbringen und die Workloads des Seattle Children's Hospital in seiner internen Cloud, sowie auf großen Plattformen wie Azure und AWS managen.

„Es ist eine Ehre, mit dem Seattle Children's Hospital zusammenzuarbeiten und es bei seiner wichtigen Mission zu unterstützen, letztlich die Patientenversorgung zu verbessern und die pädiatrische Forschung voranzubringen.“ sagte Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. „Diese Vereinbarung ist die Basis für eine moderne IT-Infrastruktur in der Healthcare-Cloud von Rackspace. Sie verbindet Managed-Services mit Hybrid-Cloud-Lösungen, um die Sicherheit, Effizienz und betriebliche Resilienz zu verbessern.“

PV SubbaRao, Senior Vice President Global Healthcare and Life Sciences bei Rackspace fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit wird nahtlos verlaufen und auf die Kostensenkung und auf die Mission und das zukünftige Wachstum des Seattle Children's Hospital ausgerichtet sein. Die Nutzung von hybriden Cloud-Lösungen an diversen Standorten gewährleistet Verfügbarkeit, Leistung und Automatisierung und ermöglicht dem Seattle Children's Hospital die Maximierung seiner technologischen Kapazitäten. Gleichzeitig wird die Innovation für die betroffenen Patienten und Familien vorangebracht.“

