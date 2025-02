Le nouveau jeu XR « NEON GENESIS EVANGELION » est en développement

Le développement du jeu NEON GENESIS EVANGELION XR annoncé

Pixelity Inc. développe une trilogie de jeux Neon Genesis Evangelion XR, prévue pour 2026 avec des quêtes, des combats et des personnages connus.

GYEONGGI, SOUTH KOREA, February 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Le 21 février 2025, le développeur de jeux XR Pixelity Inc. a officiellement annoncé le développement d’un jeu XR basé sur « NEON GENESIS EVANGELION ».Pixelity Inc. a signé un accord de licence avec khara, inc. pour concevoir et développer le titre.Le jeu est prévu comme une trilogie inspirée de l’univers et des événements des 26 épisodes de « NEON GENESIS EVANGELION », avec un premier volet dont la sortie est programmée pour 2026.Les joueurs vivront le récit à travers les yeux d’un personnage original, explorant le monde de « NEON GENESIS EVANGELION », accomplissant des quêtes et participant à des combats palpitants, tout en respectant la chronologie et les moments clés de l’anime.Le jeu proposera un gameplay interactif et coopératif avec des personnages familiers, ce qui le rendra particulièrement attrayant pour les fans de longue date. L’objectif est d’offrir une expérience d’action-aventure unique et dynamique.Restez à l’écoute pour plus d’informations et d’aperçus exclusifs sur le jeu, qui seront progressivement dévoilés sur le site web et les réseaux sociaux de Pixelity Inc.À propos de « NEON GENESIS EVANGELION »« NEON GENESIS EVANGELION », écrit et réalisé par Hideaki Anno, est une série d’anime télévisée légendaire qui a connu un immense succès lors de sa diffusion en 1995 (totalisant 26 épisodes), suivie de sorties cinématographiques à partir de 1997. Elle continue d’être adorée par d’innombrables fans et célèbre cette année son 30e anniversaire.L’histoire se déroule en 2015, alors que des êtres mystérieux appelés « Anges », chacun représentant une menace unique, commencent l’invasion de Tokyo-3. Shinji Ikari, le protagoniste, est choisi pour piloter l’Evangelion, une arme humanoïde ultime, et affronter les Anges dans une bataille qui déterminera le destin de l’humanité. Au fil du conflit, le mystère entourant les Anges et le destin des jeunes pilotes prennent une place centrale.Dans les années 1990, « NEON GENESIS EVANGELION » est devenu un phénomène culturel majeur au Japon. Il a influencé de nombreux animes jusqu’à aujourd’hui et a battu des records de ventes de musique et de vidéos. Il est désormais reconnu comme un exemple révolutionnaire de l’expansion des franchises médiatiques.

