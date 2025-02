Society for Clinical Research Sites (SCRS) และ Fortrea ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยทางคลินิก

Fortrea จะมอบการสนับสนุนให้แก่กลุ่มงาน Collaborate Forward ของ SCRS เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เดอร์แรม นอร์ทแคโรไลนา, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Society for Clinical Research Sites (SCRS) และ Fortrea (Nasdaq: FTRE) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตามสัญญา (CRO) ชั้นนำระดับโลก มีความยินดีที่จะประกาศมอบการสนับสนุนของ Fortrea ให้แก่กลุ่มงาน Collaborate Forward ของ SCRS

กลุ่มงาน Collaborate Forward ประกอบด้วยองค์กร Global Impact Partner ชั้นนำ 16 องค์กร โดยจะสำรวจและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการทั่วทั้งระบบนิเวศการวิจัยทางคลินิก กลุ่มนี้มีพันธกิจในการส่งเสริมความโปร่งใสและความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ศูนย์วิจัยทางคลินิกต้องเผชิญ กลุ่มมีเป้าหมายที่จะทำให้ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ทำงานได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยมากขึ้นด้วยการปรับปรุงกระบวนการภายใน ซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นกว่าที่เคย

การสนับสนุนของ Fortrea ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม และสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะให้ศูนย์วิจัยเป็นแนวหน้าของการวางแผนการศึกษาวิจัยทางคลินิก

Mike Clay รองประธานอาวุโสฝ่ายการส่งมอบโครงการระดับโลกของ Fortrea กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ SCRS เพื่อเปิดตัวและสนับสนุนกลุ่มการทำงานนี้" "การศึกษาวิจัยทางคลินิกมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอุตสาหกรรมก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันให้เร่งสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าความร่วมมือกับศูนย์วิจัยทางคลินิกเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ สำหรับการปรับกระบวนการศึกษาวิจัยทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ โครงการริเริ่มนี้จะพัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบจับต้องได้ ซึ่งผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิก, CRO, ผู้จำหน่าย, ศูนย์วิจัย และกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยสามารถร่วมกันสนับสนุนได้ในเบื้องหลัง ในฐานะ CRO ชั้นนำ เราภูมิใจที่ได้มาอยู่แนวหน้าของความพยายามนี้ ซึ่งเป็นการทำให้ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ยังคงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า และส่งเสริมความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบพลิกชีวิตได้รวดเร็วกว่าเดิม"

"การวิจัยทางคลินิกต้องอาศัยการพึ่งพากันแบบเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Collaborate Forward จะแบ่งปันความสำเร็จที่ส่งผลต่อผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยีในการปรับปรุงการวิจัยทางคลินิกในปัจจุบันให้แก่พันธมิตร" Sean Soth รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกของ SCRS กล่าวเสริม “เรายินดีต้อนรับ Fortrea ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของ Collaborate Forward ความร่วมมือนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมและความทุ่มเททำงานร่วมกันที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีความหมายในการสร้างระบบนิเวศการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เชื่อมต่อถึงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

ในระยะแรก Collaborate Forward จะมุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้นการศึกษาวิจัย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการทำงานร่วมกันผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ กรณีศึกษา และข้อมูลเชิงลึกแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กลุ่มจะพบกันเป็นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรม และพัฒนาเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ผู้สนับสนุนและ CRO สามารถนำไปใช้ภายในองค์กรของตนได้ จะมีการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของกลุ่มงานตลอดปี 2025 ผ่านการประชุมสุดยอด SCRS Site Solutions และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยเน้นที่ผลการค้นพบสำคัญและความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

SCRS ขอเชิญชวนผู้สนับสนุนและ CRO ที่มีพันธกิจในการรักษาความยั่งยืนของศูนย์วิจัย ให้ร่วมลงทุนลงแรงและเข้ามามีส่วนสนับสนุนในการกำหนดคุณลักษณะสำคัญทั้งหมดของการวิจัยทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วม โปรดติดต่อ Brian Egan

เกี่ยวกับ Society for Clinical Research Sites

Society for Clinical Research Sites (SCRS) เป็นองค์กรกลุ่มตัวแทนชั้นนำที่มุ่งมั่นจะรวมความคิดเห็นของชุมชนศูนย์วิจัยทางคลินิกทั่วโลกให้เป็นหนึ่ง SCRS เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ความร่วมมือและการอภิปรายในอุตสาหกรรมที่เน้นด้านการสนับสนุน การศึกษา การให้คำปรึกษา และการเชื่อมต่อกันแบบให้ความสำคัญกับศูนย์วิจัย SCRS เป็นผู้สนับสนุนที่มีบทบาทอย่างแข็งขันและมีอิทธิพลต่อศูนย์วิจัยในโครงการริเริ่มของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการรับฟังและให้ความสำคัญกับมุมมองจากศูนย์วิจัยต่าง ๆ ต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมและมีส่วนร่วมได้ที่ myscrs.org ความคิดเห็นของเรา ชุมชนของเรา ความสำเร็จของคุณ

เกี่ยวกับ Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันการพัฒนาทางคลินิกในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เราร่วมมือกับบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัทวินิจฉัยที่เกิดขึ้นใหม่และขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่เร่งการรักษาที่พลิกชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ Fortrea ให้บริการการจัดการการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1-4, เภสัชวิทยาคลินิก และบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ โซลูชันของ Fortrea อาศัยประสบการณ์สามทศวรรษที่ครอบคลุมสาขาการรักษามากกว่า 20 สาขา ความมุ่งมั่นที่จะมอบความเหมาะสมในทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม และเครือข่ายสถานที่วิจัยผู้ตรวจสอบที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มีความสามารถและหลากหลายของเราทำงานในกว่า 100 ประเทศ โดยได้รับการปรับขนาดเพื่อนำเสนอโซลูชันที่เจาะจงและคล่องตัวให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทำให้ Fortrea กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งทีอยู่ในระหว่างการพัฒนาไปสู่ผู้ป่วยได้ที่ Fortrea.com และติดตามเราบน LinkedIn และ X (ชื่อเดิมคือ Twitter)

