ソサエティー・フォー・クリニカル・リサーチ・サイト (Society for Clinical Research Sites、SCRS) とフォートリア (Fortrea) が臨床研究でのコラボレーション推進のために提携

フォートリア、SCRSのコラボレイト・フォーワード・ワーキンググループ (Collaborate Forward Working Group) のスポンサーになり、より効率的な臨床試験のためのコラボレーションを促進

ノースカロライナ州ダーラム発, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ソサエティー・フォー・クリニカル・リサーチ・サイト (SCRS) と世界有数の医薬品開発業務受託機関 (CRO) であるフォートリア (NASDAQ: FTRE) は、フォートリアがSCRSのコラボレイト・フォーワード・ワーキンググループ のスポンサーになることを発表した。

グローバル・インパクト・パートナー (Global Impact Partner) の主要16団体で構成される コラボレイト・フォーワード・ワーキンググループは、臨床研究エコシステム全体の管理の負担を軽減するためのベストプラクティスを探求し、開発する。 同グループは、臨床研究施設が直面する課題に取り組むため、透明性とコラボレーションの促進に尽力する。 内部プロセスを改善することで、施設の持続可能性を高め、臨床試験の効率化を図り、最終的には患者によりスムーズな経験をもたらすことを目指している。

フォートリアのスポンサーシップは、業界全体のイノベーションを促進するための重要な投資であり、臨床試験計画に直接施設を関与させることへの同社の取り組みを反映している。

「SCRSと提携し、このワーキンググループを立ち上げ、サポートできることを嬉しく思います。」とフォートリアのグローバルプロジェクトデリバリー担当シニアバイスプレジデントであるマイク・クレイ (Mike Clay) は述べている。 「臨床試験はますます複雑化しており、業界は患者のためにイノベーションを加速させなければならないという強いプレッシャーに直面しています。 私たちは、臨床研究施設とのコラボレーションが効率性と生産性を向上させる鍵となり、延いては臨床試験プロセスの合理化をもたらすと考えています。 このイニシアチブは、臨床試験スポンサー、CRO、ベンダー、施設、患者支援団体が支持できる具体的なソリューションを開発するものです。 CROのリーディングカンパニーとして、私たちはこの取り組みの最前線に立つことを誇りに思っています。施設が引き続き進歩の推進において中心となり、業界全体でより緊密なコラボレーションを促進することで、患者の皆様に生活を変えるような治療をより迅速に提供できるようにします。」

「臨床研究が最高の結果を生み出すためには、独自の相互依存関係が必要です。 コラボレイト・フォーワードは、今日の臨床研究を改善する人材、プロセス、技術に影響を与える提携の成功を共有するものです。」と戦略およびグローバル事業提携担当シニアバイスプレジデントのショーン・ソス (Sean Soth) は付け加えている。 「フォートリアをコラボレイト・フォーワードのチャータースポンサーに迎えることができ、嬉しく思います。 この提携は、業界横断的なコラボレーションの価値と、より結びつきのある効率的な臨床試験エコシステムを構築する上で、有意義な進歩を推進するために必要な集団的取り組みを強調するものです。」

コラボレイト・フォーワードは当初、スタディスタートアップに焦点を当て、魅力的なストーリー、ケーススタディ、データに基づく洞察を通じて、コラボレーションの利点を紹介する。 ワーキンググループは定期的に開催され、洞察を交換し、業界の動向を評価し、スポンサーやCROが組織内で実施できる実用的なツールを開発する。 ワーキンググループの進捗に関する最新情報は、SCRSサイト・ソリューション・サミット (Site Solutions Summits) や出版物を通じて2025年を通して共有され、重要な発見事項やコラボレーションの成果を強調する。

SCRSは、施設の持続可能性を目指しているスポンサーとCROにこの取り組みに参加し、より効果的で相乗的な臨床研究環境の形成に貢献するよう呼びかけている。 参加方法の詳細は、ブライアン・イーガン (Brian Egan) まで問い合わされたい。

ソサエティー・フォー・クリニカル・リサーチ・サイトについて

ソサエティー・フォー・クリニカル・リサーチ・サイト (SCRS) は、世界中の臨床研究施設コミュニティの意見をまとめることを目的とした、主要なアドボカシー組織である。 世界中の11,000以上の臨床研究施設を代表するSCRSは、施設に特化したアドボカシー、教育、メンターシップ、つながりのための業界のコラボレーションや対話を促進している。 SCRSは、臨床試験施設の意見が聞き入れられ尊重されるよう、業界のイニシアチブの中で施設のために活動する影響力のある支持者である。 さらに詳しく知り、参加するには、myscrs.orgを参照されたい。 私たちの声。 私たちのコミュニティ。 あなたの成功。

フォートリアについて

フォートリア (NASDAQ: FTRE) は、ライフサイエンス業界の臨床開発ソリューションの大手グローバルプロバイダーである。 同社は、新興および大手バイオ医薬品、医療機器、診断業界の企業と提携し、患者への人生を変える治療の提供を加速させるヘルスケアイノベーションを推進している。 フォートリアは、フェーズI-IV臨床試験管理、臨床薬理学、コンサルティングサービスを提供している。 フォートリアのソリューションは、20以上の治療領域にわたる30年の経験、科学の厳格性に対する情熱、卓越した洞察力、強力な治験実施医療機関ネットワークを活用している。 約100か国で働く才能のある多様なチームが、世界中の顧客に集中的で機敏なソリューション提供を可能にしている。 フォートリアがパイプラインから患者への変革力となる方法についての詳細は、Fortrea.comにアクセス、またはLinkedInおよびX (旧Twitter) をフォローされたい。

SCRSの問い合わせ先:

マリッサ・ヒル (Marissa Hill)(報道担当者向け) – 267-865-3296、marissa.hill@myscrs.org

ブライアン・イーガン (Brian Egan)(報道担当者向け) – 518-207-6965、brianeegan@gmail.com

フォートリアの問い合わせ先:

ゲイレン・ウィルソン (Galen Wilson)(報道担当者向け) – 703-298-0802、media@fortrea.com

ケイト・ディロン (Kate Dillon)(報道担当者向け) – 646-818-9115、kdillon@prosek.com

