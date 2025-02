Society for Clinical Research Sites (SCRS) dan Fortrea Bermitra untuk Memajukan Kolaborasi dalam Penelitian Klinis

Fortrea akan Mensponsori Kelompok Kerja Collaborate Forward SCRS dengan Mendorong Kolaborasi untuk Uji Klinis yang Lebih Efisien

DURHAM, N.C., Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Society for Clinical Research Sites (SCRS) dan Fortrea (Nasdaq: FTRE), sebuah organisasi penelitian kontrak (CRO) global terkemuka, dengan bangga mengumumkan pemberian sponsor Fortrea untuk kelompok kerja Collaborate Forward SCRS.

Terdiri dari 16 organisasi Global Impact Partner terkemuka, kelompok kerja Collaborate Forward akan mendalami dan mengembangkan berbagai praktik terbaik untuk mengurangi beban administratif di seluruh ekosistem penelitian klinis. Kelompok kerja ini berkomitmen untuk mendorong transparansi dan kolaborasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh tempat penelitian klinis. Dengan memperbaiki proses internal, pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk membuat tempat penelitian klinis lebih berkelanjutan dan uji coba lebih efisien. Dengan demikian, pasien mendapatkan pengalaman yang lebih baik.

Pemberian sponsor Fortrea menandai investasi yang signifikan dalam mendorong inovasi di seluruh industri dan mencerminkan dedikasi perusahaan untuk menjadikan tempat penelitian klinis berada di garis terdepan dalam perencanaan uji klinis.

“Kami sangat senang dapat bermitra dengan SCRS untuk meluncurkan dan mendukung kelompok kerja ini,” ujar Mike Clay, wakil presiden senior Global Project Delivery di Fortrea. “Uji klinis menjadi semakin kompleks, dan industri ini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mempercepat inovasi bagi pasien. Kami percaya bahwa kolaborasi dengan tempat penelitian klinis merupakan kunci untuk mencapai efisiensi dan peningkatan produktivitas yang akan merampingkan proses uji klinis. Inisiatif ini akan mengembangkan solusi nyata yang dapat didukung oleh para sponsor studi klinis, CRO, vendor, tempat penelitian klinis, dan kelompok advokasi pasien. Sebagai CRO terkemuka, kami bangga menjadi garda terdepan dari upaya ini, memastikan lokasi-lokasi tetap menjadi pusat pendorong kemajuan dan mendorong kolaborasi seluruh industri yang lebih besar untuk menghadirkan perawatan yang mengubah hidup bagi pasien dengan lebih cepat.”

“Penelitian klinis membutuhkan saling ketergantungan yang unik untuk menghasilkan hasil terbaik. Collaborate Forward akan membagikan keberhasilan kemitraan yang berdampak pada manusia, proses, dan teknologi yang dapat meningkatkan penelitian klinis saat ini,” tambah Sean Soth, Wakil Presiden Senior Strategi dan Kemitraan Bisnis Global, SCRS. “Kami sangat senang menyambut Fortrea sebagai sponsor utama Collaborate Forward. Kemitraan ini menekankan nilai kolaborasi lintas industri dan upaya kolektif yang diperlukan untuk mendorong kemajuan yang berarti dalam menciptakan ekosistem uji klinis yang lebih terhubung dan efisien.”

Collaborate Forward akan dimulai dengan fokus pada tahap awal studi, dengan menyoroti manfaat kolaborasi melalui kisah inspiratif, studi kasus, dan wawasan berbasis data. Kelompok ini akan mengadakan pertemuan secara rutin untuk bertukar wawasan, menilai tren industri, dan mengembangkan alat bantu pragmatis yang dapat diterapkan oleh para sponsor dan CRO dalam organisasi mereka. Informasi terbaru mengenai kemajuan kelompok ini akan dibagikan sepanjang tahun 2025 melalui SCRS Site Solutions Summits dan publikasi, yang menyoroti berbagai temuan utama dan keberhasilan kolaboratif.

SCRS mengundang para sponsor dan CRO yang berkomitmen terhadap keberlanjutan tempat penelitian klinis untuk bergabung dalam upaya ini dan berkontribusi dalam membentuk lanskap penelitian klinis yang lebih efektif dan sinergis. Untuk informasi lebih lanjut terkait cara berpartisipasi, silakan hubungi Brian Egan.

Tentang Society for Clinical Research Sites

Society for Clinical Research Sites (SCRS) adalah organisasi advokasi terkemuka yang didedikasikan untuk menyatukan aspirasi komunitas tempat penelitian klinis global. Mewakili lebih dari 11.000 tempat penelitian di seluruh dunia, SCRS memfasilitasi kolaborasi dan diskusi industri yang didedikasikan untuk advokasi, edukasi, bimbingan, dan koneksi yang berfokus pada tempat penelitian. SCRS adalah advokat yang aktif dan berpengaruh bagi tempat penelitian dalam inisiatif industri untuk memastikan bahwa pandangan dari tempat penelitian didengar dan dihargai. Pelajari lebih lanjut dan terlibatlah di myscrs.org. Aspirasi Kami. Komunitas kami. Keberhasilan Anda.

Tentang Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) adalah penyedia solusi pengembangan klinis global terkemuka untuk industri ilmu hayati. Kami bermitra dengan perusahaan biofarmasi, bioteknologi, alat medis, dan diagnostik besar dan sedang berkembang untuk mendorong inovasi layanan kesehatan yang mempercepat terapi yang mengubah hidup bagi pasien. Fortrea menyediakan manajemen uji klinis fase I-IV, farmakologi klinis, dan layanan konsultasi. Solusi Fortrea memanfaatkan pengalaman selama tiga dekade yang mencakup lebih dari 20 area terapeutik, antusiasme terhadap ketelitian ilmiah, wawasan luar biasa, serta jaringan situs peneliti yang kuat. Tim kami yang berbakat dan beragam yang bekerja di sekitar 100 negara ditingkatkan skalanya untuk menyajikan solusi yang fokus dan tangkas kepada pelanggan di seluruh dunia. Pelajari lebih lanjut cara Fortrea menjadi kekuatan transformatif mulai dari kandidat obat hingga pasien di Fortrea.com dan ikuti kami di LinkedIn serta X (sebelumnya Twitter).

Kontak SCRS:

Marissa Hill (Media) – 267-865-3296, marissa.hill@myscrs.org

Brian Egan (Media) – 518-207-6965, brianeegan@gmail.com

Kontak Fortrea:

Galen Wilson (Media) – 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

