Society for Clinical Research Sites (SCRS) 與 Fortrea 一同推動臨床研究合作

Fortrea 贊助 SCRS 的 Collaborate Forward 工作小組,鼓勵協作以實現更有效的臨床試驗

達勒姆,北卡羅來納州, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Society for Clinical Research Sites (SCRS) 和全球領先的受託研究機構 Fortrea (Nasdaq: FTRE) 欣然宣佈 Fortrea 贊助 SCRS 的 Collaborate Forward 工作小組。

Collaborate Forward 工作小組由 16 家領先的全球影響合作夥伴 (Global Impact Partner)機構組成,將探索和制定最佳實踐,以減輕臨床研究生態系統中的行政負擔。 該小組致力於促進透明度和協作,應對臨床研究中心所面臨的挑戰。 透過改進內部流程,其旨在使研究中心更具可持續性、使試驗更具效率,最終為患者提供更流暢的體驗。

Fortrea 的贊助行為標誌著對促進整個行業創新的重大投資,反映該公司致力於將研究中心置於臨床試驗計劃的前沿之決心。

Fortrea 全球項目交付高級副總裁 Mike Clay 表示:「我們很高興與 SCRS 合作,推出和支持此工作小組。」 「臨床試驗變得越來越複雜,且行業面臨加速為患者創新的壓力日益增加。 我們認為與臨床研究中心合作是釋放效率和提高生產力的關鍵,這將簡化臨床試驗程序。 這一舉措將推出臨床研究贊助商、CRO、供應商、研究中心和患者倡導小組都能支持的明確解決方案。 作為領先的 CRO,我們很自豪能站在此工作前沿,確保研究中心在推動進步及促進全行業範圍合作保持中心地位,從而加速為患者帶來改變生命的治療。」

SCRS 戰略與全球業務合作夥伴副總裁 Sean Soth 補充:「臨床研究需要獨特的相互依存關係才能產生最佳的結果。 Collaborate Forward 將分享影響當今的人們、流程和改善臨床研究之技術的合作夥伴成功案例。」 「我們很高興歡迎 Fortrea 作為 Collaborate Forward 的特許贊助商。 本次合作強調跨行業合作的價值,以及需要集體努力來推動在創造更具連結和高效的臨床試驗生態系統方面取得有意義的進展。」

Collaborate Forward 最初將專注於研究啟動,透過引人入勝的故事、案例研究和數據驅動的見解展現合作優勢。 該小組將定期召開會議交流見解,評估行業趨勢,開發贊助商和 CRO 能在機構內部使用的實用工具。 工作小組進展的更新將透過 SCRS 研究中心解決方案峰會和刊物在 2025 年全年分享,突出重要發現和合作成就。

SCRS 誠邀致力於研究中心可持續發展的贊助商和 CRO 一同加入,致力於打造更有效和協作的臨床研究格局。 欲了解參與方式的更多資訊,請聯絡 Brian Egan。

關於 Society for Clinical Research Sites

Society for Clinical Research Sites (SCRS) 是一個領先的倡導組織,致力於統一全球臨床研究中心社區的聲音。 SCRS 代表全球超過 11,000 家研究中心,推動行業合作,促進專注於以研究中心為主的倡導、教育、扶植和連結的對話。 SCRS 是研究中心積極且富有影響力的倡導者,參與行業倡導,確保研究中心的觀點被聽取並得到重視。 了解更多資訊並參與,請瀏覽 myscrs.org。 我們的聲音。 我們的社區。 您的成功。

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是生命科學產業臨床開發解決方案的全球領導者。 我們與新興和大型生物製藥、生物技術、醫療器械及診斷公司合作,推動醫療創新,加速將改變生命的療法帶給患者。 Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學及諮詢服務。 Fortrea 的解決方案有三十年的經驗,覆蓋了 20 多個治療領域,對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力,以及強大的研究中心網絡。 我們具才華和多元化的團隊在 100 多個國家工作,提供專注且靈活的解決方案以滿足全球客戶需求。 了解更多關於 Fortrea 如何從研發到患者端實現變革的資訊,請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X(前稱 Twitter)上關注我們。

SCRS 聯絡人:

Marissa Hill(傳媒)– 267-865-3296,marissa.hill@myscrs.org

Brian Egan(傳媒)– 518-207-6965,brianeegan@gmail.com

Fortrea 聯絡人:

Galen Wilson(傳媒)– 703-298-0802,media@fortrea.com

Kate Dillon(傳媒)– 646-818-9115,kdillon@prosek.com

