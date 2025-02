Society for Clinical Research Sites (SCRS) 联合 Fortrea 共同推进临床研究合作

Fortrea 将赞助 SCRS 旗下 Collaborate Forward 工作组,鼓励加强协作、提高临床试验效率

达勒姆,北卡罗来纳州, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Society for Clinical Research Sites (SCRS) 与全球领先的合同研究组织 (CRO) Fortrea(Nasdaq:FTRE)欣然宣布,Fortrea 将为SCRS Collaborate Forward 工作组提供赞助。

Collaborate Forward 工作组由 16 家领先的 Global Impact Partner 组织组成,旨在探索和开发最佳实践,以减轻整个临床研究生态系统的行政管理负担。 工作组将致力于提高透明度、增进协作,应对临床研究机构所面临的各种挑战。 其目标是通过优化内部流程,促进临床研究机构可持续发展、提高试验效率,并最终为患者打造更加顺畅的体验。

Fortrea 此次赞助将为促进全行业创新做出重大贡献,反映了该公司始终将试验机构置于临床试验规划最前沿的决心。

“我们很高兴与 SCRS 合作启动该工作组,并为工作组提供资金支持,”Fortrea 全球项目交付高级副总裁 Mike Clay 表示。 “临床试验日趋复杂化,整个行业正面临巨大压力,必须加快创新,以保障患者安全。 我们相信,与临床研究机构合作是提高效率和生产率的关键,而效率和生产率的提高又有助于简化临床试验流程。 本次合作将形成临床研究申办方、CRO、供应商、站点和患者权益团体共同支持的实用解决方案。 作为全球领先的 CRO,我们很荣幸能够带头参与这项工作,确保各研究机构继续成为推动进步、促进全行业合作的核心力量,加快为患者推出改变生活的药物和疗法。”

“临床研究需要建立独特的相互协作,才能取得最佳结果。 Collaborate Forward 工作组将分享合作伙伴的成功经验,影响致力于改进当今临床研究的工作人员、流程和技术,”SCRS 战略与全球业务合作高级副总裁 Sean Soth 补充道。 “我们十分欢迎 Fortrea 成为 Collaborate Forward 工作组的特许赞助商。 此次合作突显了跨行业合作的价值,强调要在创建更加互联、更加高效的临床试验生态圈方面取得有意义的进展,各方必须携手合作。”

Collaborate Forward 工作组将在初期侧重于初创企业研究,通过引人入胜的故事、案例研究和数据驱动型见解展示合作优势。 工作组还将定期召开会议,分享见解,评估行业趋势,并开发申办方和 CRO 可在其组织内部实施的实用工具。 2025 年工作组最新进展将通过 SCRS 研究机构解决方案峰会和相关出版物发布,重点介绍其重大发现和合作成果。

SCRS 诚挚邀请致力于研究机构可持续发展的申办方和 CRO 加入进来,为打造更加高效、更具协同效应的临床研究格局做出贡献。 有关如何加入的更多信息,请联系 Brian Egan。

关于 Society for Clinical Research Sites

Society for Clinical Research Sites (SCRS) 是致力于团结全球临床研究机构的领先权益组织。 作为全球 11,000 多家研究机构的代表,SCRS 推动了以机构为中心的行业合作和对话,致力于机构的宣传、教育、指导和联系。 SCRS 是业内积极且有影响力的研究机构捍卫者,目的是确保研究机构的观点能为各方所听到并重视。 如需了解更多信息并参与进来,请访问 myscrs.org。 我们的声音。 我们的社区。 您的成功。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq:FTRE) 是一家全球领先的生命科学行业临床开发解决方案供应商。 我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作,推动医疗创新更快地为患者提供能极大改善其生活的治疗方法。 Fortrea 提供 I 至 IV 期临床试验管理、临床药理和咨询服务。 Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验,涵盖了 20 多个治疗领域,强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。 我们在约 100 个国家/地区拥有才华横溢的多元化团队,为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。 如需深入了解 Fortrea 如何成长为从研发管线到患者端的变革力量,请访问 Fortrea.com,并关注我们的 LinkedIn 和 X(前称 Twitter)账号。

SCRS 联系人:

Marissa Hill(媒体部)– 267-865-3296,marissa.hill@myscrs.org

Brian Egan(媒体部) – 518-207-6965,brianeegan@gmail.com

Fortrea 联系人:

Galen Wilson(媒体部)– 703-298-0802,media@fortrea.com

Kate Dillon(媒体部)– 646-818-9115,kdillon@prosek.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.