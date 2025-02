Society for Clinical Research Sites (SCRS) dan Fortrea Bekerjasama untuk Memajukan Kolaborasi dalam Kajian Klinikal

Fortrea Menaja Kumpulan Kerja Collaborate Forward SCRS, Menggalakkan Kolaborasi untuk Percubaan Klinikal yang Lebih Efisien

DURHAM, N.C., Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Society for Clinical Research Sites (SCRS) dan Fortrea (Nasdaq: FTRE), sebuah organisasi kajian kontrak global (CRO), berbesar hati mengumumkan tajaan Fortrea bagi kumpulan kerja Collaborate Forward SCRS.

Terdiri daripada 16 organisasi terkemuka Global Impact Partner, kumpulan kerja Collaborate Forward akan meneroka dan membangunkan amalan terbaik untuk mengurangkan beban pentadbiran merentas ekosistem kajian klinikal. Kumpulan tersebut berkomited untuk memupuk ketelusan dan kolaborasi bagi menangani cabaran yang dihadapi tapak-tapak kajian klinikal. Dengan menambah baik proses dalaman, kumpulan ini menyasarkan untuk menjadikan tapak kajian lebih mampan dan percubaan lebih efisien—seterusnya mendorong kepada pengalaman yang lebih lancar bagi pesakit.

Tajaan Fortrea menandakan pelaburan penting dalam memupuk inovasi di seluruh industri dan mencerminkan dedikasi syarikat tersebut untuk meletakkan tapak di barisan hadapan perancangan ujian klinikal.

"Kami teruja untuk bekerjasama dengan SCRS bagi melancarkan dan menyokong kumpulan kerja ini," kata Mike Clay, naib presiden kanan Penyampaian Projek Global di Fortrea. "Percubaan klinikal menjadi semakin kompleks dan industri ini berhadapan dengan tekanan yang kian menambah untuk mempercepatkan inovasi bagi pesakit. Kami percaya bahawa kerjasama dengan tapak kajian klinikal ialah kunci bagi memperoleh kecekapan dan produktiviti yang akan memperkemas proses percubaan klinikal. Inisiatif ini akan menghasilkan penyelesaian ketara yang boleh menghimpunkan penaja, CRO, vendor, tapak dan kumpulan sokongan pesakit kajian klinikal. Sebagai CRO terkemuka, kami berbangga untuk berada di baris hadapan bagi usaha ini yang memastikan bahawa tapak-tapak kekal terpusat demi memacu kemajuan dan memupuk kolaborasi di seluruh industri dalam memberikan rawatan yang mengubah kehidupan pesakit dengan lebih cepat."

"Kajian klinikal memerlukan kebergantungan unik antara satu sama lain untuk menjana hasil yang terbaik. Collaborate Forward akan berkongsi kejayaan perkongsian yang akan memberi impak kepada masyarakat, proses dan teknologi yang menambah baik kajian klinikal pada hari ini," tambah Sean Soth, naib presiden kanan, Perkongsian Perniagaan Strategi dan Global di SCRS. "Kami berbesar hati untuk mengalu-alukan Fortrea sebagai penaja piagam Collaborate Forward. Perkongsian ini menekankan nilai kolaborasi merentas industri dan usaha kolektif yang diperlukan untuk memacu kemajuan bermakna dalam mencipta ekosistem percubaan klinikal yang lebih terhubung dan efisien.

Collaborate Forward pada awalnya akan memfokuskan kepada permulaan kajian yang mempamerkan manfaat kolaborasi melalui cerita menarik, kajian kes dan cerapan berpandukan data. Kumpulan ini akan bersidang secara tetap untuk bertukar cerapan, menilai trend industri dan membangunkan alat pragmatik yang penaja dan CRO boleh gunakan dalam organisasi mereka. Kemas kini tentang kemajuan kumpulan kerja akan dikongsi sepanjang tahun 2025 melalui Sidang Kemuncak Penyelesaian Tapak SCRS dan penerbitan yang menekankan penemuan utama dan pencapaian kolaboratif.

SCRS menjemput penaja dan CRO yang berkomited terhadap kemampanan tapak untuk menyertai usaha ini dan menyumbang kepada pembentukan landskap kajian klinikal yang lebih berkesan dan sinergistik. Bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang cara untuk mengikut serta, sila hubungi Brian Egan.

Perihal Society for Clinical Research Sites

Society for Clinical Research Sites (SCRS) ialah organisasi sokongan terkemuka khas untuk menggabungkan suara dalam komuniti kajian klinikal global. Mewakili lebih daripada 11,000 tapak kajian secara global, SCRS memudahkan kolaborasi dan perbualan industri khas untuk sokongan, pendidikan, pementoran dan hubungan yang memfokuskan tapak. SCRS ialah pejuang aktif dan berpengaruh bagi tapak kajian dalam inisiatif industri untuk memastikan perspektif tapak didengari dan dihargai. Ketahui lebih lanjut dan libatkan diri di myscrs.org. Suara kami. Komuniti kami. Kejayaan anda.

Perihal Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) adalah pembekal global terkemuka bagi penyelesaian pembangunan klinikal kepada industri sains hayat. Kami bekerjasama dengan syarikat biofarmaseutikal, bioteknologi, peranti perubatan dan diagnostik yang baru muncul dan besar untuk memacu inovasi penjagaan kesihatan yang mempercepatkan terapi mengubah hidup kepada pesakit yang memerlukan. Fortrea menyediakan pengurusan percubaan klinikal fasa I-IV, farmakologi klinikal dan perkhidmatan perundingan. Penyelesaian Fortrea menggunakan pengalaman selama tiga dekad yang merangkumi lebih daripada 20 bidang terapeutik, semangat dalam kerapian saintifik, cerapan yang ulung dan rangkaian tapak penyelidik yang kukuh. Pasukan kami yang berbakat dan pelbagai yang bekerja di lebih 100 buah negara diskalakan untuk menyampaikan penyelesaian berfokus dan tangkas kepada pelanggan di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang cara Fortrea menjadi kuasa transformatif daripada saluran perhubungan kepada pesakit di Fortrea.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X (dahulunya Twitter).

Hubungan SCRS:

Marissa Hill (Media) – 267-865-3296, marissa.hill@myscrs.org

Brian Egan (Media) – 518-207-6965, brianeegan@gmail.com

Hubungan Fortrea:

Galen Wilson (Media) – 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.