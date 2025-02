Society for Clinical Research Sites (SCRS) y Fortrea se asocian para avanzar colaboración en investigación clínica

Fortrea patrocinará el grupo de trabajo Forward Collaborate de SCRS, fomentando la colaboración para ensayos clínicos más eficaces

DURHAM, Carolina del Norte, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Society for Clinical Research Sites (SCRS - Sociedad de Centros de Investigación Clínica) y Fortrea (Nasdaq: FTRE), una organización líder mundial de investigación por contrato (CRO), se complace en anunciar el patrocinio de Fortrea del grupo de trabajo SCRS Collaborate Forward.

Compuesto por 16 organizaciones líderes de Socios de Impacto Global, el grupo de trabajo Collaborate Forward explorará y desarrollará las mejores prácticas para reducir las cargas administrativas en todo el ecosistema de investigación clínica. El grupo se compromete a fomentar la transparencia y la colaboración para abordar los desafíos que enfrentan los centros de investigación clínica. Al mejorar los procesos internos, tiene como objetivo hacer que los centros sean más sostenibles y los ensayos más eficaces, finalmente conduciendo a una experiencia más fluida para los pacientes.

El patrocinio de Fortrea marca una inversión significativa en fomentar la innovación en toda la industria y refleja la dedicación de la empresa para colocar los centros a la vanguardia de la planificación de ensayos clínicos.

"Estamos muy contentos de asociarnos con SCRS para lanzar y apoyar este grupo de trabajo", dijo Mike Clay, vicepresidente senior de Global Project Delivery en Fortrea. “Los ensayos clínicos son cada vez más complejos y la industria enfrenta una creciente presión para acelerar la innovación para los pacientes. Creemos que la colaboración con los centros de investigación clínica es clave para lograr eficacias y mejoras en la productividad que optimizarán el proceso de ensayos clínicos. Esta iniciativa desarrollará soluciones tangibles que los patrocinadores de estudios clínicos, CROs, proveedores, centros y grupos de defensa de pacientes puedan respaldar. Como CRO líder, nos enorgullece estar a la vanguardia de este esfuerzo, asegurando que los centros sigan siendo fundamentales para impulsar el progreso y fomentar una mayor colaboración en toda la industria para llevar tratamientos que cambien la vida de los pacientes de con mayor rapidez".

"La investigación clínica requiere una interdependencia única para generar los mejores resultados. Collaborate Forward compartirá los éxitos de las asociaciones que impactan a las personas, los procesos y la tecnología, mejorando la investigación clínica en la actualidad ", agregó Sean Soth, vicepresidente senior de estrategias y asociaciones comerciales globales, SCRS. “Nos complace dar la bienvenida a Fortrea como patrocinador fundador de Collaborate Forward. Esta asociación subraya el valor de la colaboración entre industrias y el esfuerzo colectivo necesario para impulsar un progreso significativo en la creación de un ecosistema de ensayos clínicos más conectado y eficaz".

Collaborate Forward se centrará inicialmente en el inicio del estudio, mostrando las ventajas de la colaboración a través de historias convincentes, estudios de casos y conocimientos basados en datos. El grupo se reunirá regularmente para intercambiar ideas, evaluar las tendencias de la industria y desarrollar herramientas pragmáticas que los patrocinadores y las CROs puedan implementar dentro de sus organizaciones. Las actualizaciones sobre el progreso del grupo de trabajo se compartirán a lo largo de 2025 a través de las Cumbres de Soluciones para Centros de SCRS y publicaciones, destacando los hallazgos clave y logros colaborativos.

SCRS invita a los patrocinadores y CROs comprometidos con la sostenibilidad del centro a unirse a este esfuerzo y contribuir a dar forma a un panorama de investigación clínica más efectivo y sinérgico. Para más información acerca de cómo participar, comuníquese con Brian Egan.

Acerca de The Society for Clinical Research Sites

La Society for Clinical Research Sites (SCRS) es la organización de defensa líder dedicada a unificar la voz de la comunidad global de centros de investigación clínica. Representando a más de 11,000 centros de investigación en todo el mundo, SCRS facilita colaboraciones y conversaciones de la industria dedicadas a la defensa, educación, tutoría y conexión centradas en el centro. SCRS es un defensor activo e influyente de los centros en las iniciativas de la industria para garantizar que la perspectiva de los centros sea escuchada y valorada. Para más información, visite myscrs.org. Nuestra voz. Nuestra comunidad. Tu éxito.

Acerca de Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) es un proveedor líder global de soluciones de desarrollo clínico para el sector de ciencias biológicas. Nos asociamos con empresas grandes y emergentes biofarmacéuticas, proveedores de dispositivos y diagnóstico médico para promover la innovación de atención médica para acelerar terapias que cambian la vida de los pacientes. Fortrea ofrece gestión de ensayos clínicos de fase I-IV, farmacología clínica y servicios de consultoría. Las soluciones de Fortrea aprovechan tres décadas de experiencia que abarcan más de 20 áreas terapéuticas, una pasión por el rigor científico, conocimientos excepcionales y una sólida red de centros de investigación. Nuestro equipo talentoso y diverso que trabaja en aproximadamente 100 países se amplía para ofrecer soluciones enfocadas y ágiles para clientes en todo el mundo. Obtenga más información acerca de cómo Fortrea se convierte en una fuerza transformadora de la línea de productos para el paciente en Fortrea.com y síganos en LinkedIn y X (anteriormente Twitter).

Contactos de SCRS:

Marissa Hill (Media) – 267-865-3296, marissa.hill@myscrs.org

Brian Egan (Media) – 518-207-6965, brianeegan@gmail.com

Contacto de Fortrea:

Galen Wilson (Media) – 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.