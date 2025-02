Donner les moyens aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ : La CGLCC annonce 2,8 millions de dollars du Fonds pour l'écosystème - 2e tour de financement

MONTRÉAL, 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forte du succès du premier tour de financement, la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) annonce une nouvelle vague de soutien aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. Le deuxième cycle du Fonds pour l'écosystème injectera 2,8 millions de dollars dans l'écosystème entrepreneurial, ce qui permettra de combler les principales lacunes restant après le premier cycle de financement et de favoriser la croissance dans les régions et les communautés mal desservies. Ce fonds est octroyé par le gouvernement du Canada et porte son engagement total pour le fonds à un total de 8 millions de dollars, soutenant ainsi la croissance de l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ à travers le pays.

Le financement collectif s'étend à chaque province et territoire, soulignant l'impact national du Fonds pour l'écosystème. Pour en savoir plus sur les organisations, les projets et leurs descriptions, veuillez consulter la carte interactive sur la page du Fonds pour l'écosystème.

Faits marquants du deuxième tour de financement :

Soutien renforcé dans les régions du Nord et de l'Atlantique.

Soutien accru aux projets bénéficiant aux communautés noires et racisées 2ELGBTQI+.

Initiatives nationales pour les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ dans l'ensemble des provinces et des territoires.



“Nous sommes ravis d'annoncer la deuxième série de bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème”, a déclaré Darrell Schuurman, PDG de la CGLCC. “Ce fonds permettra de combler les lacunes identifiées lors du premier tour, fournissant un soutien essentiel aux organisations à travers le pays, y compris celles de chaque province et territoire. Il renforce la capacité de l'écosystème entrepreneurial 2ELGBTQI+ et garantit un environnement plus inclusif pour les personnes entrepreneures de tous horizons.”

Shelly-Ann Skinner, de UPlift Black, une organisation dédiée à l’autonomisation de la communauté noire au Canada, déclare : “UPlift Black est ravie de collaborer avec la CGLCC pour le relancement de notre programme de préparation à l’investissement, Accelerate Your Proud Business, qui offre aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ PANDC des ressources essentielles, du mentorat et des opportunités de réseautage. Ensemble, nous créons un environnement favorable à l'autonomisation des individus afin qu'ils puissent prospérer, innover et laisser leur marque dans le monde des affaires. En investissant dans les talents et les perspectives des groupes sous-représentés, nous pouvons bâtir une économie plus équitable qui profite à tout le monde.”

L'honorable Rechie Valdez, Ministre de la Petite Entreprise, a souligné l'importance de ces initiatives en déclarant : “Les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ apportent une contribution précieuse à notre économie, créant près d'un demi-million d'emplois dans leurs communautés locales. Notre gouvernement continuera de travailler avec la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada et ses partenaires à travers le pays pour s'assurer que toute personne de la communauté 2ELGBTQI+ qui a un rêve d'entrepreneuriat a les moyens d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses ambitions commerciales.”

La CGLCC exprime sa sincère gratitude au gouvernement du Canada pour son soutien continu à l'avancement de l'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ et à la promotion d'une économie inclusive.

Les bénéficiaires du deuxième tour de financement du Fonds pour l'écosystème sont les suivants :

Chambre de commerce LGBT du Québec, en partenariat avec le Réseau Mentorat | QC

LOUD Business BC | C.-B.

Chambre de commerce LGBT* du Manitoba | Man.

Northern Mosaic Network | T.N.-O.

Ontario Queer Chamber of Commerce | Ont.

Pride PEI, en partenariat avec Music PEI | Î.-P.-É.

Quadrangle NL | T.-N.-L.

Small Economy Works | T.N.-O.

Tourism Industry Association du Yukon, en partenariat avec YukonStruct et Inclusion Yukon | Yn

The Tribe Network, en partenariat avec UPlift Black | Canada Atlantique

True Wealth Society, en partenariat avec Sault Ste Marie Innovation Centre | Ont.

UPlift Black | Ont.

Pour plus d'informations sur le programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ et le Fonds écosystème, veuillez consulter : https://cglcc.ca/the-ecosystem-fund

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

À propos de la CGLCC:

La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) fait le lien entre les entreprises 2ELGBTQI+ du Canada et l'ensemble du monde des affaires et des entreprises. Elle favorise la croissance économique en soutenant et en encourageant les entreprises, les personnes entrepreneures, les étudiant.e.s et les allié.e.s 2ELGBTQI+, et en aidant le monde des affaires canadien à se rapprocher de la communauté d'affaires 2ELGBTQI+. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cglcc.ca.

Contact presse :

Reggie Lemaire Costa (elle/elle)

Coordinatrice marketing

reggie.lemaire-costa@cglcc.ca

Ligne directe : (416) 761-5151 - ext. 124

