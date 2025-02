La División de Recursos Hídricos celebrará una audiencia pública sobre la propuesta del puente Mid-Currituck

La División de Recursos Hídricos del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte celebrará una audiencia pública el 27 de febrero en el Currituck County Center para escuchar comentarios públicos sobre la solicitud de certificación 401 de la calidad del agua relacionada con el proyecto propuesto del puente Mid-Currituck del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) y la Autoridad de Peajes (Turnpike Authority) de Carolina del Norte. Estas entidades solicitaron la certificación para abordar los impactos de la calidad del agua a partir de una propuesta para construir una carretera de peaje con una acceso controlado de 7 millas, dos carriles y un puente, que conectaría al territorio continental del condado de Currituck con los Outer Banks cerca de Corolla, Carolina del Norte. El proyecto propone conectar la carretera U.S. 158, cerca de Coinjock y Aydlett, con la carretera 12 de Carolina del Norte, cerca de Corolla, e incluiría un puente más corto sobre Maple Swamp en el territorio continental del condado de Currituck y uno más largo cruzando el Currituck Sound. Los impactos del proyecto propuesto sobre la calidad del agua incluyen material de relleno colocado a lo largo de la orilla oeste del Currituck Sound para estabilizar la línea costera en el área del puente, así como material de relleno en humedales jurisdiccionales en Maple Swamp o Great Swamp. Según la solicitud, el NCDOT y la N.C. Turnpike Authority están buscando la certificación para 1.21 acres de impactos permanentes en los humedales y más de 17 acres de impactos temporales en los humedales como parte de la propuesta. Además, se esperan impactos en la vegetación acuática sumergida. Se invita al público a hacer comentarios en la audiencia, así como por correo postal o electrónico. Información de la audiencia pública

Cuándo: jueves 27 de febrero de 2025 a las 6:00 p. m.

Dónde: Currituck County Center

120 Community Way, Barco, NC

Registro: inicia a las 5:30 p. m., en persona, llenando la hoja de registro. La División de Recursos Hídricos debe recibir los comentarios escritos a más tardar el lunes 31 de marzo de 2025 a las 5:00 p. m. Envíe sus comentarios por correo postal a Garcy Ward, Division of Water Resources, 943 Washington Square Mall, Washington, N.C., 27889 o por correo electrónico a publiccomments@deq.nc.gov (escriba “Mid-Currituck Bridge” en el asunto del correo electrónico). Según la sección 401 de la Ley de Agua Limpia, se requieren certificaciones 401 de la calidad del agua estatal para actividades permitidas o autorizadas por el gobierno federal, incluida la construcción o las operaciones de instalaciones que podrían resultar en descargas de residuos o materiales en aguas navegables. La certificación 401 evaluaría si la propuesta cumple con los estándares estatales de calidad del agua y si el proyecto ha evitado o minimizado impactos en aguas superficiales o humedales, entre otras consideraciones. La solicitud del NCDOT para la certificación 401 se puede encontrar en línea: Documentos de la solicitud para Mid-Currituck Bridge 401. El aviso público enviado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, del Distrito de Wilmington, se encuentra en línea: Aviso público USACE.

