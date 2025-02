KFSHRC Çığır Açan Bir Tıbbi Prosedür Uygulayarak Çocuğun Bacağını Kesilmekten Kurtardı

RİYAD, Suudi Arabistan, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tıp alanında öncü bir başarıya imza atan King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), kötü huylu bir kemik tümörünün çıkarılmasının ardından 8 yaşındaki bir çocuğun bacağının onarımını başarıyla gerçekleştirerek uzvun kesilmesini önledi ve çocuğun normal yürüme kabiliyetini tekrar kazanmasına olanak tanıdı. Bu yenilikçi yaklaşım, Orta Doğu bölgesinde pediatrik ortopedik onkoloji alanındaki çok önemli bir ilerlemeyi simgeliyor ve benzer hastalıkları olan çocuklara umut veriyor.

Çocuğun iskeleti büyümeye devam ettiği için, ameliyat ekibi tümör çıkarıldıktan sonra dengeli kemik gelişimi ve uzuv stabilitesi sağlamak amacıyla ileri teknikler kullandı. Uzuv onarım prosedürü, spor hekimliği ve bağ doku cerrahisi tekniklerini bir arada kullanarak uzvun işlevini korumayı sağladı, doğal büyümeye ve hastanın gelecekte proteze ihtiyaç duymaksızın hareket kabiliyetini yavaş yavaş tekrar kazanmasına olanak tanıdı.

Gelişmiş 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerinin kullanımı ve hassas cerrahi planlama sayesinde ve onkoloji, ortopedi ve rehabilitasyon uzmanlarının arasındaki iş birliğiyle bu prosedürün başarıya ulaşması mümkün oldu. Bu yenilikler komplikasyonları en aza indirdi, iyileşme sürecini hızlandırdı ve genel cerrahi sonuçları iyileştirdi, böylece hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda artırdı.

Bu başarı pediatrik kemik kanseri tedavisinde yeni olasılıkların kapısını aralıyor, uzuv kesmeye bir alternatif sunuyor ve KFSHRC’nin tıbbi inovasyon ve uzman sağlık hizmetleri konusundaki taahhüdünü güçlendiriyor. Hastane, Uluslararası Tıp Merkezleri ile kuracağı iş birlikleriyle bu tekniğin benzer vakalarda uygulanmasını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KFSHRC’nin en iyi 250 Akademik Tıp Merkezi listesinde iki yıl üst üste Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da birinci, dünya genelindeyse 15. sırada kendine yer bulması ve 2025 Brand Finance sıralamalarına göre Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun en değerli sağlık markası olarak takdir görmesi dikkat çekicidir. KFSHRC bunun yanında aynı yıl içinde Newsweek dergisi tarafından dünyanın en iyi 250 hastanesi arasında gösterilmiş ve 2025 Dünyanın En İyi Akıllı Hastaneleri listesine dahil edilmiştir.

Daha fazla bilgi almak için www.kfshrc.edu.sa adresini ziyaret edebilir veya mediacoverage@kfshrc.edu.sa adresinden medya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz

Bu duyuruya eşlik eden fotoğrafa şu adresten erişebilirsiniz: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b033551-f03d-4824-9e0c-d8d864dd62e1

