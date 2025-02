KFSHRC Melakukan Prosedur Terobosan untuk Menyelamatkan Kaki Anak dari Amputasi

RIYADH, Arab Saudi, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam sebuah terobosan pencapaian medis, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) berhasil merekonstruksi tungkai bawah seorang anak berusia 8 tahun setelah pengangkatan tumor tulang ganas. Dengan tindakan medis ini, anak tersebut tidak perlu diamputasi dan dapat kembali berjalan normal. Pendekatan inovatif ini menandai kemajuan yang signifikan dalam onkologi ortopedi anak di Timur Tengah, menawarkan harapan bagi anak-anak yang menghadapi kondisi serupa.

Karena pertumbuhan tulang anak masih berlangsung, tim medis menerapkan teknik canggih untuk memastikan perkembangan tulang yang seimbang dan kekuatan tungkai setelah pengangkatan tumor. Dengan mengintegrasikan teknik kedokteran olahraga dan bedah ligamen, rekonstruksi ini mempertahankan fungsi tungkai, memungkinkan pertumbuhan alami serta pemulihan mobilitas secara bertahap tanpa bergantung pada prostetik di masa depan.

Keberhasilan prosedur ini terwujud berkat kolaborasi antara spesialis onkologi, ortopedi, dan rehabilitasi, dengan memanfaatkan pencitraan 3D yang mutakhir dan perencanaan bedah yang tepat. Semua inovasi ini meminimalkan komplikasi, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan hasil pembedahan secara keseluruhan, sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pencapaian ini membuka peluang baru dalam pengobatan kanker tulang anak, memberikan alternatif selain amputasi sekaligus memperkuat komitmen KFSHRC terhadap inovasi medis dan perawatan khusus. Rumah sakit ini bertujuan untuk memperluas penerapan teknik ini pada berbagai kasus serupa melalui kerja sama dengan International Medical Centers.

Patut dicatat bahwa KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta meraih peringkat ke-15 global dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik terbaik dunia selama dua tahun berturut-turut, dan diakui sebagai merek layanan kesehatan paling bergengsi di Arab Saudi dan Timur Tengah menurut peringkat Brand Finance 2025. Selain itu, pada tahun yang sama, rumah sakit ini juga masuk dalam daftar 250 rumah sakit terbaik di dunia serta masuk dalam daftar Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.kfshrc.edu.sa atau hubungi tim media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b033551-f03d-4824-9e0c-d8d864dd62e1

