Confrontation des 4 nations : Vague de fierté canadienne si le Canada l’emporte sur les États-Unis lors de la finale

Un nouveau sondage de Rogers révèle un lien étroit entre le hockey et l’identité canadienne avant la finale de la Confrontation des 4 nations

TORONTO, 20 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La population canadienne se prépare pour un duel qui transcende le hockey, et ce, à l’approche du match final de la Confrontation des 4 nations de la LNH qui a lieu ce soir. Un nouveau sondage de Rogers montre que cette rencontre est plus qu’un simple match de hockey. Plus des trois quarts des Canadiens et Canadiennes croient que le hockey est au cœur de l’identité nationale du pays (78 %) et affirment que leur sentiment de fierté nationale est intimement lié à ce sport (75 %).

Environ 60 % des gens d’ici qui connaissent ce tournoi affirment qu’une victoire du Canada serait encore plus significative compte tenu des menaces à l’économie et à la souveraineté économique du Canada. De plus, quatre personnes sur dix affirment qu’une victoire renforcera leur sentiment de fierté envers le Canada.

Ce soir, le Canada et les États-Unis s’affronteront lors de la finale de l’édition 2025 de la Confrontation des 4 nations, un tournoi international présentant les meilleurs joueurs de la LNH issus du Canada, des États-Unis, de Finlande et de Suède. Rogers commandite l’équipe du Canada à l’occasion de la Confrontation des 4 nations. Le match final sera une revanche très attendue du match de samedi, visionné par plus de neuf millions de Canadiens et Canadiennes. La finale sera diffusée sur Sportsnet et en diffusion continue sur Sportsnet+ à 20 h (HE)/17 h (HP).

Commandé par Rogers, le sondage a été mené par Sago auprès de la population canadienne générale, en français et en anglais, entre le 14 et le 19 février 2025. L’échantillon était de 1 015 personnes avec une marge d’erreur d’environ 3 %, 19 fois sur 20.

