center3  و TLS تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركةcenter3 ، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط، وشركةTLS ، المزود لحلول التقنية والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية متعددة السنوات لخدمات الاستضافة. وتُعد هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة الشركتين نحو تعزيز الخدمات الرقمية للأعمال في المملكة بشكل خاص والمنطقة عمومًا

بموجب هذه الاتفاقية، ستستفيدTLS من القدرة الاستيعابية لعدة مراكز بيانات متطورة تابعة لـcenter3 . وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين بتقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطوير ومرنة، مما يساعد الشركات على تحقيق النجاح في بيئة رقمية متسارعة التطور

كما صرحفهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة center3

"شراكتنا معTLS تجسد رؤيتنا المشتركة لدفع عجلة التحول الرقمي وخلق قيمة إضافية للأعمال في المملكة العربية السعودية. كما تعكس التزامcenter3 الثابت بالحياد تجاه مقدمي الخدمات الرقمية، مما يضمن للشركات الوصول إلى بنية تحتية حيادية لدعم نمو عملياتها

وتعكس هذه الشراكة الثقة التي تضعهاTLS في البنية التحتية الرقمية التي توفرها center3، والتي تم تصميمها لتلبية متطلبات الشركات التي تسعى للتوسع في المملكة. ومن خلال دمج خبرةTLS في التقنية والتحول الرقمي مع قدراتcenter3 المتقدمة في مجال الاستضافة، تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء

وأضاف محمد الظفيري الرئيس التنفيذي لشركة TLS

"إن شراكتنا معcenter3 تتيح لنا تقديم حلول رقمية عالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائنا في المملكة العربية السعودية. وتعزز هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدفع التحول الرقمي في المملكة، مع ضمان وصول الشركات إلى بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع لتحقيق أهدافها

حول center3

تُعدcenter3 مزودًا رائدًا لمراكز البيانات، حيث تقدم بنية تحتية رقمية وحلول اتصال عالمية المستوى لدعم الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية في الشرق الأوسط. يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وتدير شبكة قوية من مراكز البيانات والأصول البحرية، مما يتيح بيئة آمنة وموثوقة ومحايدة لمشغلي الخدمات لتمكين الشركات من الازدهار في العصر الرقمي

حول TLS

TLS هي شركة رائدة في تقديم حلول التقنية المتطورة والتحول الرقمي، حيث تتخصص في خدمات البنية التحتية والتطبيقات المؤسسية والحلول السحابية. وتهدف الشركة إلى تمكين الشركات من خلال التقنيات المبتكرة، وتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير وآمنة تعزز الكفاءة والنمو عبر مختلف القطاعات

للمزيد من المعلومات:

Bassam AlQahtani - balqahtani@center3.com

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c28f5785-7f3c-4b90-ad6a-86c311e719b3

Signing between center3 and TLS شراكة استراتيجية بين center3 و TLS

