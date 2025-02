Bitget lança campanha exclusiva para credores da FTX com até US$ 2.500 em incentivos

VICTORIA, Seychelles, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3, anunciou uma promoção exclusiva para credores da FTX, válida de 17 de fevereiro a 4 de março. Diante dos eventos recentes envolvendo a FTX, a Bitget reconhece os desafios enfrentados pelos credores e está comprometida em apoiar a comunidade. Esta promoção especial foi criada para oferecer incentivos atraentes, fortalecer o sentimento do mercado e renovar a confiança no setor de criptomoedas.

Para participar da campanha, os usuários devem primeiro se cadastrar em uma conta da Bitget usando o mesmo endereço de e-mail utilizado na FTX. Este passo é crucial para confirmar a identidade do usuário como credor da FTX. Após a verificação de identidade ser concluída, os usuários poderão enviar suas informações de credor da FTX e depositar fundos em sua conta da Bitget para receber até US$ 2.500. O valor do depósito líquido é calculado com base em todos os depósitos e retiradas realizados durante a promoção. Desde que os usuários enviem as informações de credor antes do término da promoção, todos os depósitos líquidos feitos antes da aprovação ainda serão contabilizados. Cerca de 80% dos incentivos serão distribuídos como bônus de negociação de futuros em USDT, enquanto os 20% restantes serão distribuídos em BGB.

A Bitget prioriza um ambiente de negociação seguro, operando com competência, transparência e compromisso com o cumprimento contínuo das regulamentações globais de criptomoedas em constante evolução.

Fortalecida por suas iniciativas estratégicas e constante inovação, a plataforma agora possui mais de 100 milhões de usuários e um volume de negociação diário superior a US$ 20 bilhões. Recentemente, a Forbes listou a Bitget como uma das exchanges de criptomoedas mais confiáveis do mundo. Em 2024, a Bitget expandiu sua base de usuários em 400%, passando de 20 milhões em janeiro para 100 milhões em dezembro. As negociações spot aumentaram de US$ 160 bilhões no primeiro trimestre para US$ 600 bilhões no quarto trimestre; os volumes diários dobraram para US$ 20 bilhões. As atualizações rápidas e o alto desempenho entre as CEXs colocaram a Bitget entre as três principais exchanges em negociação de derivativos, além de fortalecer sua posição entre as cinco principais em spot.

A empresa oferece proteção de ativos superior a 100%, respaldada por prova de reservas transparente e o segundo maior fundo de seguros do setor, no valor de US$ 600 milhões. A Bitget tem uma forte presença global, a qual planeja fortalecer oferecendo produtos de classe mundial e um ecossistema confiável.

Mais informações sobre o evento podem ser encontradas aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a líder em exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Com mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com sua funcionalidade pioneira de copy trading e outras soluções de negociação, além de oferecer acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma exchange de criptomoedas multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, mercado de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do LESTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Contato para a imprensa: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores devem investir apenas o valor que estão dispostos a perder. O valor de um investimento pode sofrer variações, e há o risco de que as metas financeiras não sejam alcançadas ou que o capital investido não seja recuperado. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável de desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira.

