Společnost Bitget během ledna 2025 zveřejnila zprávu o transparentnosti, která popisuje růast podílu na trhu a inovace

VICTORIA, Seychely, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zveřejnila svoji zprávu o transparentnosti z ledna 2025. Ta podtrhuje dynamický začátek roku, který se vyznačuje výrazným růstem obchodovaného objemu, zapojením platformy a inovacemi celého ekosystému.

Společnost Bitget rozšířila svůj ekosystém BGB formou strategických iniciativ, jako je vytvoření fondu likvidity BGB na burze Uniswap a fondu likvidity v hodnotě 1,1 milionu USD na burze Bulbaswap po jeho integraci se sítí Morph Chain. Tyto snahy pomáhají zvýšit kompatibilitu napříč chainem navýšit likviditu, čímž se BGB staví do pozice silného pilíře ekosystému společnosti Bitget. Oddělení Bitget Research dále sdílelo zprávu o 20 % respondentů z generace Gen Z a Alpha, kteří jsou otevření začlenění kryptoměn do penzijních plánů, což signalizuje posun v preferencích dlouhodobého finančního plánování směrem k digitálním aktivům.

Během ledna byla představena řada modernizací platformy. Byla odstartována Bitget TraderPro Season 4 s hlavní cenou 10 000 USDT, která obchodujícím uživatelům umožňuje testovat nové strategie a optimalizovat své výnosy. Debut zažila služba HodlerYield, která uživatelům umožňuje zajistit si pasivní příjem držením coinů USDE a weETH. Byl představen algoritmus Bitget Seed využívající umělou inteligenci, který umožňuje identifikaci projektů Web3 v rané fázi. Strategická integrace s prostředím Zen zjednodušila krypto platby v 11 fiat měnách. Společnost Bitget se stala první centralizovanou burzou, která nabízí TAO staking, čímž uživatelům přináší další možnosti, jak získat odměny.

Aplikace Bitget Wallet posílila svoji nabídku pro držitele BGB airdropem ve výši 1 milionu dolarů, exkluzivní spoluprací s portálem Bitrefill pro vytvoření dárkových karet s kryptoměnami a funkcemi AI Agent Trading Zone. Podpora limitních příkazů pro peněženky v chainu Base a Solana dále zlepšuje možnosti automatického obchodování.

Součástí úsilí o globální zapojení byla účast na akci Crypto XR ve francouzském Auxerre, které se zúčastnilo více než 3 000 nadšenců z oboru, a novoroční setkání na Filipínách, ve Vietnamu, Rusku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Keni a dalších oblastech. Cílem těchto aktivit bylo hlouběji se spojit s uživateli a představit rozšiřující se globální působení společnosti Bitget.

Úspěchy společnosti Bitget z ledna 2025 navazují na dynamiku z roku 2024 a pomáhají budovat platformu špičkové burzy se zaměřením na zabezpečení, inovace a dostupnost. S ohledem na neustále se rozvíjející krypto prostředí je společnost Bitget připravena přinášet špičková řešení, zajistit strategická partnerství a podporovat uživatele při hledání ideálních příležitostí a v orientaci v éře komplexních digitálních aktivech.

Úplnou zprávu o transparentnosti pro leden 2025 naleznete zde .

O společnosti Bitget

Platforma Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu , Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet , dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

