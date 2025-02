Cavli CQM200 5G NR 셀룰러 IoT 모듈 출시로 고대역폭 연결의 새로운 표준 개척

CQM200 5G NR Sub-6 IoT 모듈은 데이터 속도 및 캐리어 에그리게이션에 대한 새로운 벤치마크를 설정함으로써 인더스트리 4.0, 스마트 시티 등의 고대역폭 IoT 솔루션에 이상적인 선택이 될 것으로 기대

산호세, 캘리포니아, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IoT 솔루션 분야를 선도하는 혁신 기업 Cavli Wireless가 주력 모델인 5G NR Sub-6 CQM200 셀룰러 IoT 모듈을 전격 공개했다. CQM200은 처리량이 많은 커넥티드 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되어 고속 5G NR 커넥티비티 IoT 지원 애플리케이션을 제공한다. Cavli는 이번 출시를 통해 차세대 자동차 솔루션을 개발중인 OEM을 대상으로 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었다.

CQM200 모듈은 3GPP 릴리스 17 표준을 준수하는 우수한 5G NR Sub-6 성능을 제공하도록 설계되었다. CQM200 모듈의 크기는 45 x 52mm*이며 LGA 폼 팩터로 제공된다. 최대 3.7Gbps의 탁월한 다운로드 속도와 최대 2.5Gbps의 업로드 속도를 제공하여 처리량이 많고 데이터가 많은 IoT 애플리케이션의 요구 사항을 해결하게 된다. 퀄컴 SDX72 칩셋을 기반으로 구축된 이 모듈은 쿼드코어 Arm 코어텍스 A55 프로세서와 퀄컴 헥사곤 (Qualcomm Hexagon) DSP 프로세서 등 최첨단 부품을 통합하여 복잡한 컴퓨팅 작업을 원활하고 효율적으로 처리할 수 있다.

CQM200의 핵심 기능은 3x 캐리어 어그리게이션 (3x Carrier Aggregation: 3CA) 기능이다. 이 모듈은 여러 개의 캐리어 주파수를 통합하여 사용 가능한 무선 스펙트럼을 최적화함으로써 데이터 속도를 높이고 네트워크 안정성을 향상시키게 된다. 100MHz 대역폭으로 까다로운 조건에서도 지속적인 고품질 연결도 보장한다. 실시간 산업 제어 시스템, 스마트 감시 또는 자율 주행 차량과 같이 네트워크 혼잡 지역에서도 초저지연이 필요한 애플리케이션은 CQM200의 속도와 네트워크 복원력의 이점을 크게 누릴 수 있다.

글로벌 호환성을 갖춘 CQM200은 eSIM 기술과 멀티 컨스텔레이션 GNSS(L1+L5)를 지원하기 때문에 전 세계 어느곳이든 구축이 용이한 장점을 갖는다. 에셋 트레킹, 실시간 데이터 분석, 기타 위치 기반 서비스 등 어떤 용도로든 가장 까다로운 환경에서도 원활한 연결을 보장하게 된다. GNSS가 포함되어 있어 정밀한 위치 파악이 가능하므로 최신 IoT 솔루션에 필수적인 정확한 위치 기반 서비스를 구현할 수 있다. CQM200은 다양한 산업 분야를 지원하며 IoT 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션을 제공한다. 인더스트리 4.0에서 이 모듈의 높은 처리량과 고급 처리 기능은 대량의 데이터를 생성하는 수많은 기계가 있는 산업 현장에서 실시간 모니터링과 예측 유지보수가 용이하다는 장점도 갖는다. 이를 통해 제조업체는 이 모듈로 구동되는 산업용 게이트웨이/라우터를 사용하여 운영 비용을 최적화하고 다운타임을 최소화할 수 있다. 스마트 시티의 경우 CQM200은 스마트 감시 솔루션 및 공공 안전 시스템과 같은 지능형 인프라를 지원하여 보다 효율적이고 반응성이 뛰어난 도시 환경을 보장한다. 물류 및 운송 부문에서는 모듈의 GNSS 기능과 강력한 연결성을 통해 정확한 실시간 추적이 가능하여 운영 효율성을 개선하고 고가 에셋의 보안을 보장한다.

CQM200의 허블 통합은 모듈의 원격 진단, 모니터링 및 디버깅과 함께 Cavli Hubble IoT 연결 및 모뎀 관리 플랫폼 (Cavli Hubble IoT connectivity & modem management platform)의 고급 구성 요소인 허블 애플릿 (Hubble Applet)서비스를 도입하여 기능을 더욱 향상시키게 된다. 이 기능은 물리적인 개입이 필요하지 않으므로 IoT 솔루션 확장의 간소화 이점을 제공한다. Cavli는 전 세계 사업자와의 전략적 제휴를 통해 서비스 품질과 비용 효율성의 새로운 기준을 제시하는 독보적인 연결 솔루션을 제공하면서 상당한 입지를 구축했다.

Cavli Wireless의 CEO이자 최고 기술 설계자인 John Mathew는 “CQM200 모듈의 출시는 Cavli와 IoT 업계 전체에 있어 중요한 국면이라고 본다. 5G-NR Sub-6 기능, 대용량 데이터 처리량, 고급 처리 능력을 갖춘 CQM200은 초저지연 연결과 전 세계 구축에 필요한 원활한 확장성이 필요한 고성능 애플리케이션의 점점 더 복잡해지는 요구 사항을 해결하도록 설계되었다."라고 설명했다.

Cavli는 개선된 고급 기능과 원활한 글로벌 커넥티비티를 결합함으로써 셀룰러 IoT의 안정성, 확장성 및 혁신에 대한 새로운 표준을 지속적으로 설정하고 있다. IoT 환경이 진화함에 따라 CQM200은 산업에 힘을 실어주고 기술 발전을 주도하는 미래형 연결 솔루션 구현에 주력하는 Cavli의 비전을 잘 보여주는 제품이다. 솔루션 전문가와 함께 CQM200이 귀사의 프로젝트를 어떻게 향상시킬 수 있는지 알아보세요.

Cavli Wireless 소개

Cavli Wireless는 IoT 연결과 데이터 관리를 하나의 플랫폼에 결합한 셀룰러 IoT 모듈을 제조하는 기업이다. Cavli는 장비 안정성 개선과 애플리케이션 개발 프로세스를 신속하게 처리하는 산업용 셀룰러 IoT 스마트 모듈을 설계 및 제조하고 있다. Cavli의 스마트 셀룰러 모듈은 통합 eSIM 기능을 통해 글로벌 셀룰러 연결성을 갖추고 있어 사용자에게 저렴한 글로벌 데이터 요금, 간소화된 디바이스 관리, 독점적인 클라우드 기반 플랫폼 Cavli Hubble을 통한 중앙 집중식 구독 관리 기능을 제공한다.

연락처 정보:

Abhinand Dinesh

Sr. Associate - Corporate Marketing

Cavli Wireless

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

+91-9605750306

https://www.cavliwireless.com/

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae7d10e0-8540-4ba5-b71a-2231daad0206

