Suomalaisten yritysten kaupallinen johto hakee uutta suuntaa – RevOps-malli kasvaa nopeasti

Pysäytyskuva viraaliksi nousseesta markkinointivideosta, jossa Kati Huusko-Viikilä kertoo RevOpsin vaikutuksesta myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön ”valtakunnallisessa uutislähetyksessä” (Tuotanto: Koju Film Company)

Perinteinen myyntityön kehitys ei nykypäivänä enää riitä, vaan painopiste on siirtynyt koko kaupallisen ekosysteemin kehittämiseen.

B2B-ostaminen on muuttunut radikaalisti, mutta monissa organisaatioissa myyntiä johdetaan edelleen kuin 10 vuotta sitten. Se ei enää toimi.” — Kati Huusko-Viikilä

HELSINKI, FINLAND, February 27, 2025 / EINPresswire.com / -- B2B-ostaminen on muuttunut merkittävästi, mutta myynnin johtaminen ei ole pysynyt kehityksen mukana. Monet yritykset kamppailevat edelleen vanhentuneiden järjestelmien ja siiloutuneiden toimintamallien kanssa, mikä hidastaa kasvua ja vaikeuttaa asiakaslähtöistä toimintaa. Nyt yhä useampi suomalaisyritys etsii ratkaisua Revenue Operations ( RevOps ) -mallista, joka on jo vakiinnuttanut asemansa kansainvälisillä markkinoilla.RevOps on noussut yhdeksi nopeimmin kasvavista liiketoiminnan strategioista. LinkedInin "Jobs on the Rise" -tutkimuksen mukaan jo vuonna 2023 Head of RevOps oli Yhdysvalloissa nopeimmin kasvava titteli, ja vuoden 2024 tutkimuksessa Director of Revenue Operations sijoittui neljänneksi. Myös Chief Growth Officer, jonka rooliin RevOps usein kuuluu, nousi toiseksi haetuimmaksi titteliksi."B2B-ostaminen on muuttunut radikaalisti, mutta monissa organisaatioissa myyntiä johdetaan edelleen kuin 10 vuotta sitten. Se ei enää toimi. Yritykset, jotka eivät mukauta toimintamallejaan, jäävät kilpailussa jälkeen", toteaa Revory Oy:n perustaja Kati Huusko-Viikilä, joka on ollut keskeinen hahmo RevOps-mallin tuomisessa Suomeen.Viimeisen vuoden aikana perinteiset myynnin konsultointiyritykset ovat alkaneet muuttaa suuntaansa ja laajentaneet tarjontaansa kattamaan koko kaupallisen strategian. Tämä muutos ei ole sattumaa – asiakaspolkujen ymmärtäminen, datan hyödyntäminen ja eri kaupallisten toimintojen integraatio ovat nyt kasvun johtamisen keskiössä.Suomessa RevOps on saanut nopeasti jalansijaa. Vielä muutama vuosi sitten aiheesta ei juuri puhuttu, mutta kehitys on kiihtynyt erityisesti sen jälkeen, kun Revory Oy ja Kati Huusko-Viikilä ovat alkaneet aktiivisesti tuottaa asiantuntijasisältöä ja avata keskusteluja aiheesta. Toukokuussa 2024 Kauppakamarin kanssa julkaistu ensimmäinen suomenkielinen tietokirja RevOpsista toi Revenue Operations -strategian suomalaisten yritysten tietoisuuteen ja vauhditti alan kehitystä merkittävästi.Tämä kehitys on jo vaikuttanut suomalaisten yritysten strategisiin painopisteisiin ja johtanut uusien työkalujen, mittareiden ja toimintatapojen käyttöönottoon. Asiakaspolkujen parempi ymmärtäminen, datan hyödyntäminen ja eri kaupallisten toimintojen tiiviimpi yhteistyö ovat nyt myynnin johtamisen keskiössä.

Revenue Operations uutisissa - Mitä on RevOps? Ylimääräinen uutislähetys

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.