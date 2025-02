Grosby Group cumple 27 años consecutivos cubriendo los Premios de la Academia: Lo mejor de la gran noche de Hollywood

Pablo Grosby: Cubriendo como fotógrafo los Premios desde 1991 y con Grosby Group desde 1997 María Bossi, VP de Operaciones Grosby Group Rafa Lanus, Chief Business Development Officer / Photographer Grosby Group

Grosby Group cubrirá los Premios de la Academia 2025 con imágenes icónicas y un enfoque especial en el talento hispano y latinoamericano.

Cada edición de los Premios de la Academia nos deja momentos inolvidables. Nuestro compromiso es capturar imágenes que reflejen la esencia y el impacto de esta gran noche del cine.” — Pablo Grosby, Pablo Grosby, Fundador de Grosby Group

LOS ÁNGELES, CA, UNITED STATES, February 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Grosby Group , agencia líder en contenido editorial y fotográfico de celebridades, anuncia su cobertura especial de los Premios de la Academia 2025. Con más de 27 años de experiencia, la agencia ha documentado los momentos más icónicos de la gala, proporcionando imágenes a los medios de comunicación y empresas que buscan un enfoque estratégico y personalizado. Este año, el equipo de Grosby Group vuelve a ofrecer un acceso privilegiado a la premiación, con un énfasis especial en la representación del talento hispano y latinoamericano.Grosby Group y su legado en los Premios de la AcademiaDesde 1997, Grosby Group ha sido un referente en la cobertura de los Premios de la Academia, capturando imágenes que han aparecido en los principales medios a nivel global. Sin embargo, la relación de la agencia con este evento comenzó incluso antes, cuando su fundador, Pablo Grosby, empezó a documentar la gala en 1991."Cada edición nos deja momentos inolvidables. Desde nuestra primera cobertura como agencia en 1997, el mejor momento siempre llega después de la ceremonia, al ver nuestras fotos publicadas en revistas y medios de prestigio. Es el testimonio de un trabajo bien hecho." – Pablo Grosby, fundador de Grosby Group.Por su parte, Mary Bossi, Vicepresidenta de la agencia, destaca la importancia de la cobertura exclusiva y la posibilidad de atender solicitudes personalizadas de los clientes:"¡Siempre es un placer cubrir los Premios de la Academia! Al ser una de las pocas agencias con acceso al evento, nuestros clientes saben que pueden hacernos pedidos especiales, lo que nos permite ofrecer una cobertura aún más estratégica y enfocada en las celebridades que realmente les interesan." – Mary Bossi, Vicepresidenta de Grosby Group.Un equipo de expertos para una cobertura de primer nivelPara la edición 2025, Grosby Group desplegará su equipo de fotógrafos especializados, garantizando un enfoque meticuloso en cada detalle del evento. Su cobertura incluirá:Solicitud de fotografías EXCLUSIVASCaptura de los momentos clave de la ceremonia y la reacción de los ganadores.Enfoque especial en el talento hispano y latinoamericano.Entrega rápida de imágenes para medios y empresas que requieran contenido.Material fotográfico disponible para medios y empresas post evento.Además de su cobertura en vivo, Grosby Group pone a disposición de medios de comunicación, agencias y empresas corporativas su archivo fotográfico. Las imágenes estarán disponibles para quienes deseen resaltar a artistas específicos o cubrir momentos clave de la noche más importante del cine.En un esfuerzo por destacar la diversidad en la industria cinematográfica, la agencia ha reforzado su atención en el talento hispano y latinoamericano, asegurando una representación visual de alto impacto que refleje su creciente presencia en Hollywood.Un enfoque innovador en la cobertura de los Premios de la AcademiaConscientes de las nuevas tendencias en el consumo de contenido visual, Grosby Group ha implementado herramientas tecnológicas avanzadas que permiten una entrega eficiente de material visual. Esto facilita la labor de los medios y empresas que necesitan acceso inmediato a imágenes de alta calidad para sus plataformas digitales y publicaciones.Impacto global y difusión en los principales mediosA lo largo de los años, las fotografías capturadas por Grosby Group en los Premios de la Academia han sido publicadas en medios de renombre internacional, consolidando a la agencia como una de las más confiables en la industria del entretenimiento. Su contenido ha sido utilizado por revistas, periódicos, portales digitales y campañas corporativas, reflejando la relevancia de su trabajo en la narrativa visual de los premios.Un legado de excelencia en la cobertura de los Premios de la AcademiaCon una trayectoria consolidada y una visión innovadora, Grosby Group reafirma su compromiso con la excelencia en la cobertura de los Premios de la Academia 2025. Su acceso, su equipo de expertos y su capacidad de ofrecer contenido personalizado hacen que la agencia siga siendo una referencia imprescindible en el mundo de la fotografía editorial.Los medios y empresas interesados en solicitar material exclusivo o coberturas personalizadas pueden ponerse en contacto con Alonso García Puentes , Director de la División de Grosby Enterprise , para asegurar su acceso a las imágenes más relevantes de la gran noche de Hollywood.

