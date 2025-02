Escapadas Románticas en la Costa Histórica de Florida: El Destino para San Valentín

MANHATTAN, NY, UNITED STATES, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- St. Augustine, FL – Este mes de febrero, las parejas hispanas buscan una escapada romántica con un toque de historia y encanto encontrarán el destino ideal en St. Augustine, Ponte Vedra y sus playas. Desde la atmósfera colonial española de la ciudad más antigua del país hasta las playas de Ponte Vedra, este destino ofrece una combinación inigualable de cultura, lujo y romance.Una Historia de Amor en Cada RincónSt. Augustine crea el escenario para una escapada de San Valentín inolvidable. Las parejas pueden pasear por el distrito histórico, embarcarse en un paseo en carruaje tirado por caballos o brindar por el amor al atardecer frente al mar. Mientras tanto, los resorts y las tranquilas playas de Ponte Vedra ofrecen el ambiente ideal para quienes buscan una escapada relajante e indulgente.Experiencias Exclusivas para el Día de San ValentínPara celebrar el amor, St. Augustine ofrece eventos y promociones especiales para el Día de San Valentín, que incluyen cenas gourmet, música en vivo y actividades únicas para parejas. Desde un brunch frente al mar en un elegante resort hasta un día de spa diseñado para dos, no faltan maneras de hacer que la ocasión sea verdaderamente especial.Principales Experiencias Románticas:• Paseo al Atardecer o Tour Privado en Barco – Disfruta de un brindis con champán en el agua mientras el sol se pone sobre la bahía de Matanzas.• Estancia de Lujo Frente al Mar en Ponte Vedra – Relájate en un resort frente al mar con servicios de clase mundial y vistas impresionantes.• Retiro de Spa para Parejas – Disfruta de una experiencia relajante en uno de los renombrados spas de lujo de Ponte Vedra.• Cena de Alta Cocina con Vista – Saborea una cena íntima en un restaurante de primera categoría, desde el distrito histórico hasta la playa.• Cata de Vinos en una Bodega Histórica – Explora sabores locales en un ambiente encantador y elegante.• Golf y Romance – Para las parejas amantes del golf, disfruta de una ronda en los mundialmente famosos campos de Ponte Vedra, seguida de un cóctel al atardecer.Planifica la Escapada Romántica PerfectaConsu rica herencia española, ambiente íntimo y lujosas escapadas costeras, St. Augustine, Ponte Vedra y sus playas son los destinos ideales para las parejas hispanas que desean celebrar su amor. Ya sea visitando por un fin de semana o disfrutando de un retiro más largo, esta encantadora región promete experiencias inolvidables llenas de romance. Para más información visita Florida’s Historic Coast Media Contact:Gustavo Rivas-Solisgustavo@enroutecommunications.comSobreUbicada a medio camino entre Daytona Beach y Jacksonville, la costa histórica de Florida incluye la histórica ciudad de St. Augustine, el campo de golf y la elegancia costera de Ponte Vedra Beach y 42 millas de playas vírgenes del Atlántico. Para obtener más información, llame al 1.800.653.2489 o visite el sitio web de la Oficina de Visitantes y Convenciones en www.FloridasHistoricCoast.com ¡Síguenos y etiquétanos! #StAugustine #PonteVedraBeach #FloridasHistoricCoast #ViajaStAugustine #hispanicHeritageTwitter: @FlHistoricCoastInstagram: @FloridasHistoricCoast y @ViajaStAugustineTicToc: @FloridasHistoricCoastFacebook: Facebook.com/OfficialStAugustine y Facebook.com/ViajaStAugustine

