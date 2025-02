LE LOUIS XV by Alain Ducasse na jediný večer v SaSaZu 17. března 2025

SaSaZu připravuje jeden jediný exkluzivní večer, kdy hosté budou moci ochutnat pokrmy inspirované restaurací Le Louis XV Alain Ducasse z Monte Carla.

PRAHA, CZECH REPUBLIC, February 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Monte Carlo na jeden večer v restauraci SaSaZu v Praze: Restaurant Le Louis XV Alain Ducasse se šéfkuchařem Emmanuelem PilonemPřipravte se na nezapomenutelný gastronomický zážitek!Restaurace SaSaZu v Praze připravuje jen jeden jediný exkluzivní večer, kdy hosté budou mít příležitost ochutnat pokrmy inspirované světoznámou restaurací Le Louis XV Alain Ducasse z Monte Carla, pod vedením šéfkuchaře Emmanuela Pilona.Večer, který se uskuteční 17. března 2025, nabídne menu, které propojuje ikony kulinářského světa. Šéfkuchař Emmanuel Pilon, pod jehož taktovkou se restaurace Le Louis XV Alain Ducasse může pyšnit třemi michelinskými hvězdami, a talentovaní šéfkuchaři SaSaZu, Ari Munandar a Andy Tan, spojují své umění v jedinečném gastronomickém zážitku.Alain Ducasse je pojmem ve světě gastronomie a jedním z nejznámějších šéfkuchařů své generace. Již více než 30 let je jeho životním cílem hledání autentické chuti. Alain Ducasse se může prostřednictvím svých restaurací pochlubit již 21 michelinskými hvězdami. Je známý svou nekompromisní precizností a odhodláním k vytváření pokrmů, které kladou důraz na méně soli, cukru a tuku, čímž podporuje zdravější přístup k jídlu.SaSaZu od svého vzniku patří mezi nejvýznamnější a vysoce ceněné restaurace v Praze nabízející unikátní fúzi asijské kuchyně. Její historie je spojená s ambicí přinést do české gastronomické scény autentické asijské chutě a zároveň je spojit s moderními kulinářskými technikami.Díky své jedinečné nabídce a neustálému hledání kvalitních a čerstvých surovin se SaSaZu stala místem nejen pro milovníky asijské kuchyně, ale i pro ty, kteří hledají nový gastronomický zážitek.Tento večer bude jedinečnou příležitostí ochutnat výjimečné menu a zažít Monte Carlo přímo v srdci Prahy.Rezervace: https://www.holesovice-sasazu.com/michelin-dinner Datum: 17. března 2025 od 19:00Místo: Restaurace SaSaZu, Bubenské nábřeží, Praha 7Cena: 9990 Kč s vinným párovánímKontakt: restaurant@sasazu.com

