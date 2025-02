Bitget lança programa global de pós-graduação para cultivar a próxima geração de talentos da Web3

VICTORIA, Seychelles, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa de Web3 anunciou o lançamento de seu primeiro Bitget Graduate Program, uma iniciativa criada para recrutar e formar a próxima geração de talentos em blockchain e Web3 das melhores universidades do mundo. Como parte da iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) Blockchain4Youth da Bitget, esse programa está alinhado aos planos da empresa de impulsionar a educação, a inovação e o crescimento de longo prazo no setor de blockchain.

O Programa de Pós-Graduação da Bitget busca graduados excepcionais com uma mentalidade global, paixão por inovação e um forte impulso para explorar o futuro da Web3. O programa oferece oportunidades de carreira em vários campos, incluindo operações, gerenciamento de produtos, marketing, risco e conformidade, gerenciamento de dados e engenharia, permitindo que os participantes ganhem experiência prática em um dos setores de crescimento mais rápido.

As inscrições já estão abertas no site oficial da Bitget e permanecerão disponíveis até 15 de março de 2025. Os candidatos aprovados receberão cartas de oferta para ingressar na Bitget, com início previsto a partir de 1.º de abril. Por meio desse programa, a Bitget planeja contratar cerca de 30 graduados excepcionais, oferecendo um plano de desenvolvimento estruturado, treinamento multifuncional e mentoria direta com especialistas do setor. Os participantes terão a oportunidade de trabalhar em projetos de blockchain de ponta e contribuir para a expansão dos aplicativos Web3.

"Na Bitget, acreditamos que o futuro do Web3 está nas mãos da próxima geração", disse Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget. "O Graduate Program foi criado para fechar a lacuna entre ambição e oportunidade, oferecendo aos jovens profissionais um caminho direto para a imersão no setor de blockchain. À medida que a adoção da Web3 acelera, estamos comprometidos em equipar os futuros líderes com as habilidades e experiências necessárias para moldar o mundo descentralizado.”

A Bitget oferece um ambiente de trabalho dinâmico e diversificado, com mais de 1.800 funcionários de mais de 60 países e uma cultura que valoriza a eficiência, a inovação e a colaboração. O programa oferece uma remuneração competitiva, caminhos claros de desenvolvimento de carreira e oportunidades de crescimento dentro da Bitget.

Lançado em maio de 2023, o Blockchain4Youth está alinhado com o compromisso da Bitget de inspirar a próxima geração a adotar o blockchain. Com uma promessa de US$ 10 milhões ao longo de cinco anos, a iniciativa oferece cursos, hackathons e bolsas de estudo. Até o final de 2024, a Bitget havia entrado em mais de 60 universidades, incluindo Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London (UCL), Hong Kong University of Science and Technology, National Technological University of Argentina, National Taiwan University e RMIT University, realizando quase 100 palestras e alcançando mais de 13.000 estudantes.

Para mais detalhes sobre o Programa de Pós-Graduação da Bitget e o processo de inscrição, visite este link.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, no mercado do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b8e4841-98ea-487c-b176-1a3359695920

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.