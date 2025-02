Bitget lance son Graduate Program, un programme mondial de recrutement de diplômés en vue de former la prochaine génération de talents du Web3

VICTORIA, Seychelles, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé le lancement de son premier Graduate Program, une initiative destinée au recrutement et à la formation de la prochaine génération de talents de la blockchain et du Web3 issus des meilleures universités mondiales. Élaboré dans le cadre de l’initiative de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) Blockchain4Youth de Bitget, ce programme fait suite aux projets de l’entreprise visant à stimuler la formation, l’innovation et la croissance à long terme dans le secteur de la blockchain.

Le Graduate Program de Bitget s’adresse à des diplômés exceptionnels dotés d’une vision internationale, d’une passion pour l’innovation, ainsi que d’une forte volonté d’explorer l’avenir du Web3. Offrant des opportunités de carrière dans différents domaines, notamment dans les opérations, la gestion de produits, le marketing, les risques et la conformité, la gestion des données et l’ingénierie, ce programme permettra aux participants d’acquérir une expérience pratique dans l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.

Désormais ouvert sur le site Internet officiel de Bitget, le dépôt des candidatures pourra s’effectuer jusqu’au 15 mars 2025. Les candidats retenus recevront une lettre leur proposant de rejoindre Bitget, la date de début la plus proche étant fixée au 1er avril. Grâce à ce programme, Bitget prévoit d’embaucher une trentaine de diplômés talentueux en leur proposant un programme de développement structuré, une formation interfonctionnelle ainsi qu’un mentorat direct auprès d’experts du secteur. Les participants auront l’occasion de travailler sur des projets de pointe en matière de blockchain et de contribuer au développement de l’éventail des applications Web3.

« Chez Bitget, nous sommes convaincus que l’avenir du Web3 est entre les mains de la prochaine génération », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « En offrant aux jeunes professionnels une possibilité d’immersion directe dans l’industrie de la blockchain, le Graduate Program vise à combler le fossé entre ambition et opportunité. Alors que l’adoption du Web3 s’accélère, nous nous engageons à doter les futurs leaders du secteur des compétences et des expériences dont ils auront besoin pour façonner le monde décentralisé. »

Avec plus de 1 800 employés issus de plus de 60 pays et une culture qui valorise l’efficacité, l’innovation et la collaboration, Bitget offre aux jeunes diplômés un lieu de travail dynamique et diversifié. Le programme offre également une rémunération compétitive, des parcours de développement de carrière clairs ainsi que des opportunités de croissance au sein de Bitget.

Lancée en mai 2023, l’initiative Blockchain4Youth est conforme à l’engagement pris par Bitget d’encourager l’adoption de la blockchain par la prochaine génération. Avec un engagement de 10 millions de dollars sur cinq ans, cette initiative propose des cours, des hackathons ainsi que des bourses d’étude. À la fin de l’année 2024, Bitget avait rallié plus de 60 universités, dont le Massachusetts Institute of Technology (MIT), la University College London (UCL), l’Université des sciences et technologies de Hong Kong, l’Université technologique nationale d’Argentine, l’Université nationale de Taïwan et l’Université RMIT. Elle y avait organisé près de 100 conférences et touché plus de 13 000 étudiants.

Pour obtenir de plus amples informations sur le Graduate Program de Bitget et sur le processus de dépôt des candidatures, cliquez sur ce lien.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b8e4841-98ea-487c-b176-1a3359695920

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.