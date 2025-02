Valneva publie son chiffre d’affaires et sa trésorerie non audités pour l’exercice 2024 et fournit des indications préliminaires pour l’exercice 2025

Atteinte des objectifs 2024 de croissance des ventes (+13% vs 2023) et de chiffre d’affaires (+10% vs 2023)



Solide position de trésorerie de 168,3 millions d’euros à fin 2024

Avancées cliniques et réglementaires substantielles en 2024, permettant d’anticiper l’annonce de différents résultats cliniques, approbations de produits et potentiels élargissements d’indication en 2025

Les perspectives 2025 incluent une croissance solide du chiffre d'affaires ainsi que des flux de trésorerie commerciaux positifs permettant le soutien des investissements stratégiques en R&D, ainsi qu’une réduction de la consommation de trésorerie d'exploitation

Saint-Herblain (France), le 18 février 2025 – Valneva SE Nasdaq : VALN; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie préliminaires pour l’exercice 20241 et a présenté ses perspectives financières pour l’exercice 2025. La Société publiera le 20 mars 2025 ses états financiers consolidés et audités pour l’exercice 2024 et tiendra une conférence téléphonique pour les analystes.

Performance 2024

Chiffre d’affaires de 169,6 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 contre un chiffre d’affaires de 153,7 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, soit une hausse de 10%

Ventes de 163,3 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 contre des ventes de 144,6 millions d’euros sur la même période en 2023, soit une hausse de 13%

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 168,3 millions d’euros au 31 décembre 2024 contre 126,1 millions d’euros au 31 décembre 2023. La trésorerie 2024 de 168,3 millions d'euros a fortement bénéficié de la vente du bon d'examen prioritaire (PRV)2 et du succès du placement privé3



Perspectives financières 2025

Croissance attendue des ventes pour atteindre 170 à 180 millions d'euros, générant des flux de trésorerie positifs pour l'ensemble des activités commerciales.

Le chiffre d’affaires devrait atteindre 180 à 190 millions d’euros

Les investissements en R&D sont attendus entre 90 et 100 millions d’euros. Ces investissements devraient être partiellement compensés par des subventions et des crédits d'impôt anticipés pour la R&D

Poursuite d’une gestion rigoureuse de la trésorerie afin de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour atteindre les principaux points d'inflexion ; forte baisse attendue de la consommation de trésorerie opérationnelle en 2025 qui devrait être inférieure à 30 millions d'euros contre une consommation supérieure à 60 millions d'euros en 2024

Peter Bühler, directeur financier de Valneva a indiqué, “Nous avons une nouvelle fois réussi à atteindre une croissance des ventes à deux chiffres, malgré des ventes d'IXCHIQ® aux États-Unis moins importantes que prévues pour cette première année de lancement. Nous avons réalisé des avancées cliniques et réglementaires significatives en 2024, préparant le terrain pour plusieurs jalons importants créateurs de valeur en 2025, notamment avec les premiers résultats de l'étude de Phase 3 pour notre candidat vaccin le plus avancé contre la maladie de Lyme, VLA15. En 2025, nous continuerons à nous concentrer sur l'exécution commerciale tout en investissant de façon stratégique dans l'avancée de notre portefeuille de produits afin de générer une forte création de valeur pour l’avenir. Avec plus de 168 millions d'euros de trésorerie à la fin 2024, nous abordons 2025 dans une bonne position financière pour soutenir ces objectifs. »

Principales avancées réglementaires, stratégiques et de R&D

Poursuite de l’avancée du programme contre la maladie de Lyme conformément au calendrier fixé, avec notamment la finalisation de la vaccination primaire de tous les participants de la Phase 3, la publication de nouvelles données positives de Phase 2 après une vaccination de rappel et la publication des données de Phase 2 dans le Lancet

Obtention de trois nouvelles autorisations réglementaires pour le premier vaccin au monde contre le chikungunya IXCHIQ ® (Canada, Europe, Royaume-Uni) ; soumissions de demandes d’élargissement d’indication ; nouveau financement de 41,3 millions de dollars de la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) 4

(Canada, Europe, Royaume-Uni) ; soumissions de demandes d’élargissement d’indication ; nouveau financement de 41,3 millions de dollars de la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) Renforcement du portefeuille clinique avec l’ajout d’un candidat vaccin tétravalent de premier plan contre la shigellose 5 et lancement d’un essai de Phase 2b ; obtention du statut Fast Track de l’agence réglementaire américaine FDA

et lancement d’un essai de Phase 2b ; obtention du statut Fast Track de l’agence réglementaire américaine FDA Entrée en Phase 1 du candidat vaccin innovant contre le virus Zika

Finalisation en janvier 20256 du nouveau contrat de 32,8 millions d’euros avec le département américain de la défense pour la fourniture du vaccin IXIARO®



Principaux jalons attendus

Premiers résultats de Phase 3 pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme attendus fin 2025

De nouvelles autorisations réglementaires pour le vaccin contre le chikungunya, avec notamment la première autorisation de mise sur le marché au Brésil et un élargissement de l’indication chez les adolescents dans les marchés clés

Initiation de l’essai pédiatrique de Phase 3 pour IXCHIQ ® pouvant permettre d’obtenir un élargissement de l’indication aux enfants

pouvant permettre d’obtenir un élargissement de l’indication aux enfants Résultats d’efficacité attendus mi-2025 pour l’essai d’infection contrôlée (CHIM) de Phase 2b pour le candidat vaccin tétravalent contre la shigellose ; lancement d’un essai pédiatrique

Résultats de Phase 1 pour le candidat vaccin contre le virus Zika attendus au premier semestre 2025



À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

1 Les chiffres financiers présentés dans ce communiqué sont préliminaires et non audités. Les résultats financiers définitifs audités, qui restent soumis à l'approbation du conseil d'administration, devraient être publiés le 20 mars.

2 Valneva Announces Sale of Priority Review Voucher for $103 Million - Valneva

3 Valneva Announces the Success of its Private Placement Raising approximately €60 Million - Valneva

4 CEPI Expands Partnership with Valneva with a $41.3 Million Grant to Support Broader Access to the World’s First Chikungunya Vaccine - Valneva

5 Valneva and LimmaTech Enter into a Strategic Partnership to Accelerate the Development of the World’s Most Clinically Advanced Tetravalent Shigella Vaccine Candidate - Valneva

6 Valneva Announces New IXIARO® Supply Contract with the U.S. Government Worth a Minimum of $32.8 Million - Valneva

