OAG 最新報告顯示，本地需求反彈及具競爭力定價驅動增長，令亞太區航空業市場飆升

本地復甦升勢強勁,而國際承載力亦接近重返疫前水平

主要內容:

總承載力超越疫情前水平,比 2019 年上升 0.5%。

本地市場的表現優於 2019 年,與該年相比上升 4.7%;以中國及印度獨佔鰲頭。

具競爭力的定價令平均票價下降高達 71%。



新加坡, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自頂尖旅遊數據供應商 OAG 最近期的分析,確立亞太區 (ASPAC) 勢將在 2025 年鞏固其作為全球最具競爭力航空業市場的地位,該區在 2024 年的總承載力已比 2019 年高出 0.5%。 本地和國際領域均展現出顯著的增長和韌力。

OAG 的最新報告 ‘Is Asia Pacific the World’s Most Competitive Aviation Market?’(《亞太區是否全球最具競爭力的航空業市場?》)揭示地區內多個本地市場如何強勢反彈,現時業績已比 2019 年水平高出 4.7%。 此增長彰顯本地旅遊在推動區內航空業復甦所發揮的關鍵作用。

中國現時的本地承載力比 2019 年多出 14%,而印度與疫情前相比則高出 13%。 這兩個國家,連同日本及印尼的本地市場承載力已超過 1 億個座位。

然而,由於各種社會經濟因素阻礙了增長,日本本地的承載力水平仍比 2019 年落後了 4%。 印尼復甦速度較慢(落後了 17%)的原因為供應鏈問題揮之不去,該國有 27% 的飛機目前正處於存放或維修狀態。

在國際航班方面,亞太區的承載量為 5.948 億個座位,令該區高踞全球第二大國際航空業市場的地位。 儘管此數字低於 2019 年水平,現時全球有四分之一的國際航班座位是來自亞太區的。

於國際航班座位承載力中處於領先位置者為 Singapore Airlines(新加坡航空)、Cathay Pacific(國泰航空)及 China Eastern(中國東方航空)。 Singapore Airlines(新加坡航空) 亦為國際航班承載力十大航空公司當中,三間能超越 2019 年水平的亞太區航空公司之一,2024 年增幅為 14.1%。 另外兩間為 Scoot(酷航空) (+13.8%) 及 EVA Airways(長榮航空) (+4.5%)。

報告還闡述了該地區的機票價格如何因承載力急劇擴張和競爭加劇而下降。 按年相比,於 20 個增幅最大的市場中,有 17 個市場的平均票價呈下跌趨勢,許多跌幅超過 20%,而從曼谷往上海浦東 (BKK-PVG) 的票價跌幅更高達 71%。

OAG 的亞太區主管 Mayur Patel 表示:

「隨著亞太區不斷擴張,強勁的本地復甦、國際航班呈現蓬勃增長,以及具競爭力的策略性定價等協同效應影響,令該區成為全球最具活力和競爭力的航空業市場。」

到網站上閱覽 OAG 的報告:“Is Asia Pacific the Most Competitive Aviation Market?” (《亞太區是否全球最具競爭力的航空業市場?》)。

OAG 為環球旅遊業尖端數據平台,提供以業界為先的單一供應、需求及定價數據來源。

