亚太航空市场飞速发展：OAG 最新报告显示，国内需求回升和竞争性定价共同推动增长

国内市场复苏势头强劲,国际运力接近疫情前水平

报告要点:

总运力超过疫情前水平,较 2019 年增长 0.5%。

国内市场业绩优于 2019 年,较 2019 年增长 4.7%;中国和印度处于领先地位。

竞争性定价推动平均票价大幅下降,最大降幅达 71%。



新加坡, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先旅行数据提供商 OAG 的最新分析证实,亚太(ASPAC)地区 2024 年总运力超出 2019 年 0.5%,有望在 2025 年巩固其作为全球最具竞争力航空市场的地位。 国内和国际业务均取得显著增长,表现出强大韧性。

OAG 发布的最新报告《亚太地区是全球最具竞争力的市场吗?》(Is Asia Pacific the World’s Most Competitive Aviation Market?)揭示了该地区的国内市场如何强势反弹,实现业绩较 2019 年高出 4.7%。 这一增长凸显出国内旅行在推动该地区航空业复苏方面的关键作用。

目前,中国国内市场运力超过 2019 年 14%,印度国内市场运力较疫情前高出 13%。 中印两国以及日本和印度尼西亚的国内航班座位数均超过 1 亿。

由于社会经济因素的综合阻碍,日本的国内运力仍较 2019 年落后 4%。 而导致印度尼西亚复苏缓慢(较 2019 年落后 17%)的原因则是持续存在的供应链问题,该国 27% 的客机目前处于封存或维修状态。

国际方面,亚太地区座位总数已达到 5.948 亿,成为全球第二大国际航空市场。 虽然这一数字仍低于 2019 年水平,但亚太地区目前已占到全球国际航班座位数的四分之一。

国际运力排名前三的航空公司分别是新加坡航空、国泰航空和中国东方航空。 国际运力已超过 2019 年水平的全球航空公司前十强中,共有三家亚太地区航空公司,新加坡航空是其中之一,2024 年,其国际运力较 2019 年增长了14.1%。 另外两家公司分别是酷航(+13.8%)和长荣航空(+4.5%)。

该报告还指出,运力快速增长和竞争加剧是该地区机票价格下跌的主要原因。 在增长最快的 20 个市场中,17 个市场的平均机票价格出现下降,多数市场下降幅度超过 20%,曼谷至上海浦东(BKK-PVG)航线的票价同比下降了 71%。

OAG 亚太区负责人 Mayur Patel 评论道:

“随着亚太地区不断发展壮大,在国内市场强劲复苏、国际市场蓬勃增长和极具竞争力的战略定价的共同推动下,亚太地区将发展成为全球最具活力和最具竞争力的航空市场。”

如需查看报告《亚太地区是全球最具竞争力的市场吗?》,请访问 OAG 官网。

