Pasaran Penerbangan Asia Pasifik Meningkat: Lantunan Domestik dan Pertumbuhan Bahan Api Harga Berdaya saing, Laporan Terkini OAG Mendedahkan

Pemulihan Domestik Meningkat Sementara Kapasiti Antarabangsa Menghampiri Tahap Pra-Pandemik

Perkara utama:

Jumlah kapasiti melepasi tahap pra-pandemik sehingga 0.5% pada tahun 2019.

Pasaran domestik telah mengatasi prestasi pada tahun 2019 dengan kenaikan sebanyak 4.7%; China dan India mendahului.

Harga yang kompetitif telah mendorong sehingga 71% pengurangan harga tiket purata.



SINGAPURA, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analisis terkini daripada penyedia data perjalanan terkemuka, OAG, mengesahkan bahawa rantau Asia-Pasifik (ASPAC) sedang menuju ke yang betul untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai pasaran penerbangan paling kompetitif di dunia pada tahun 2025, yang melepasi jumlah kapasiti pada tahun 2019 sebanyak 0.5% pada tahun 2024. Kedua-dua sektor domestik dan antarabangsa menunjukkan pertumbuhan dan daya tahan yang luar biasa.

Laporan terkini OAG ‘Adakah Asia Pasifik merupakan Pasaran Penerbangan Paling Berdaya Saing di Dunia?’ pendedahan bagaimana pasaran domestik di seluruh rantau ini telah pulih dengan jayanya, kini beroperasi pada 4.7% melebihi paras tahun 2019. Pertumbuhan ini menekankan peranan penting perjalanan domestik dalam memacu pemulihan penerbangan rantau ini.

Kapasiti domestik Cina kini 14% melebihi tahun 2019 dan India adalah 13% mendahului tahap pra-pandemik. Kedua-dua negara ini, bersama-sama dengan Jepun dan Indonesia, mempunyai lebih 100 juta tempat duduk di pasaran domestik mereka.

Walau bagaimanapun, Jepun kekal 4% di belakang tahap kapasiti domestik tahun 2019 kerana gabungan faktor sosio-ekonomi menghalang pertumbuhan. Menyumbang kepada pulangan Indonesia yang lebih perlahan (17% di belakang) ialah isu rantaian bekalan yang berterusan, dengan 27% pesawat negara itu kini disimpan atau dikeluarkan untuk penyelenggaraan.

Dalam konteks antarabangsa, rantau ASPAC telah mencapai 594.8 juta tempat duduk, menjadikannya pasaran penerbangan antarabangsa kedua terbesar di seluruh dunia. Wlaupun angka ini berada di bawah paras tahun 2019, ASPAC kini menyumbang satu daripada setiap empat kerusi antarabangsa di seluruh dunia.

Mendahului caj dalam kapasiti tempat duduk antarabangsa ialah Singapore Airlines, Cathay Pacific dan China Eastern. Singapore Airlines juga merupakan antara tiga syarikat penerbangan Asia Pasifik dalam 10 teratas untuk kapasiti antarabangsa yang telah melepasi paras pada tahun 2019, dengan 14.1% lebih daripada pada tahun 2024. Dua lagi ialah Scoot (+13.8%) dan EVA Airways (+4.5%).

Laporan itu juga menerangkan cara tambang penerbangan di rantau ini telah dikurangkan disebabkan oleh pengembangan kapasiti yang pesat dan peningkatan persaingan. Purata harga tiket di 17 daripada 20 pasaran pertumbuhan terbesar telah merosot, kebanyakannya melebihi 20%, dengan Bangkok ke Shanghai Pudong (BKK-PVG) menyaksikan pengurangan tambang sebanyak 71%, tahun ke tahun.

Ketua Asia Pasifik OAG, Mayur Patel mengulas:

“Memandangkan rantau Asia Pasifik terus berkembang, sinergi pemulihan domestik yang teguh, pertumbuhan antarabangsa yang dinamik, dan penetapan harga strategik yang kompetitif menjadikannya pasaran penerbangan paling rancak dan berdaya saing di dunia.”

Baca laporan OAG, "Adakah Asia Pasifik Pasaran Penerbangan Paling Berdaya Saing?" di tapak web mereka.

Mengenai OAG

OAG ialah platform data terkemuka untuk industri pelancongan global yang menawarkan sumber tunggal yang mengutamakan industri untuk data bekalan, permintaan dan harga.

Pertanyaan Media: pressoffice@oag.com

Untuk maklumat lanjut tentang OAG layari www.oag.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.