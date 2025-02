Vanda Leles Gourmet Triplica Produção com Novo Investimento em Ibirité

Fábrica das salgados em ibirité

Vanda Leles Gourmet triplica produção com novos equipamentos, ampliando vendas no iFood, atacado e eventos, gerando mais empregos.

IBIRITE, MINAS GERAIS, BRAZIL, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- A Vanda Leles Gourmet anuncia um importante avanço com a aquisição de equipamentos modernos, permitindo triplicar sua capacidade de produção. Com essa expansão, a empresa reforça sua presença no iFood, amplia sua distribuição para negócios locais e aprimora seu atendimento para eventos especiais, garantindo qualidade, eficiência e agilidade no serviço prestado.

“Esse investimento é um marco para nosso crescimento e um reflexo do compromisso que temos com nossos clientes,” afirma Vanda Leles, fundadora da marca. “Agora podemos atender mais clientes sem comprometer a qualidade artesanal que nos diferencia, mantendo o sabor e a tradição que sempre nos caracterizaram.”

Além do crescimento na produção, essa ampliação também gera novos empregos, fortalecendo a economia local e beneficiando fornecedores e parceiros comerciais da região, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor alimentício.

Para mais informações, visite https://vandaleles.albertsites.com/

Endereço:

Bolos e Salgados | Vanda Leles Gourmet

R. das Camélias, 227 - Casa C - Recanto da Lagoa-2ª Seção

Ibirité - MG, 32419-459

Whatsapp: (31) 99375-8221

