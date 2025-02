Billor se expande en toda la nación con el lanzamiento de un nuevo centro de entrega en Houston, Texas

HOUSTON, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Billor, dedicada a la capacitación de conductores de camiones para alcanzar el sueño americano a través del emprendimiento, anunció hoy la apertura de su nuevo centro de entrega en el área de Houston, TX. Este gran logro marca un paso significativo en la expansión estratégica de Billor, acercando sus operaciones a los conductores de camiones y fortaleciendo su presencia en los principales centros logísticos en todo el país. El nuevo centro de entrega permitirá a los conductores de camiones recoger sus camiones, traerlos para su inspección y servir como un centro logístico para los operadores propietarios que trabajan con Billor.



Centro de entrega de Billor en el área de Houston, Texas

Texas lidera la nación en tonelaje de carga, desempeñando un papel crítico en la cadena de suministro de Estados Unidos. Houston, en particular, se destaca por su amplia red de carreteras y la prominencia de Port Houston, el puerto más activo de la nación en tonelaje extranjero total. Como un centro de transporte vital que conecta el Medio Oeste, la Costa Oeste y el Golfo de México, Houston es una opción natural para la expansión de Billor.

Según Mordor Intelligence, el mercado de carga y logística de Texas está valorado en $ 93.07 mil millones en 2024 y se espera que aumente a $ 120.09 mil millones para 2030. Este crecimiento, combinado con la infraestructura de carga bien integrada de Houston, refuerza la decisión de Billor de establecer su nuevo centro de entrega en la región.

"La apertura del nuevo centro de entrega de Billor en Texas es un paso crítico en nuestra estrategia de expansión nacional", dijo Vincent Goetten, director ejecutivo de Billor. “Texas está constantemente clasificado como el mejor estado para tonelaje de carga, impulsado por una economía fuerte. La ubicación de Houston en la intersección de las principales autopistas interestatales lo convierte en una opción natural para el crecimiento".

A diferencia de las empresas de transporte de carga tradicionales, Billor opera como un ecosistema integrado que combina tecnología financiera (FinTech), tecnología y logística. La empresa ayuda a los conductores de camiones a lograr la propiedad de camiones, independencia financiera y mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, al mismo tiempo que maximiza la eficacia y las utilidades.

Con Houston ahora como parte de su red en expansión, Billor está mejorando sus capacidades de servicio en los principales mercados logísticos. "Nuestro objetivo es ofrecer servicio rápido y de alta calidad", dijo Douglas Carstens, director de operaciones de Billor. “Este nuevo centro de entrega nos permite ejecutar múltiples entregas de camiones simultáneamente, reducir los tiempos de espera de los clientes y ofrecer una experiencia aún más fluida para nuestros clientes”.

Acerca de Billor

Billor, abreviatura de "Bill of Rights", presenta soluciones innovadoras y escalables para la industria de transporte de carga, altamente fragmentada y valorada en un billón de dólares, capacitando a los conductores para alcanzar el sueño americano a través de emprendimiento. Billor opera como una plataforma de transporte de carga y de tecnología financiera (fintech), habilitando a los conductores para convertirse en propietarios-operadores. Con Billor, los conductores se pueden centrar en lo más importante: garantizar la seguridad y la eficacia de la entrega de carga. Mientras tanto, la plataforma simplifica las complejidades de logística y finanzas, gestionando todas las demás necesidades operativas y financieras.

