Novadditive : Une levée de fonds stratégique pour devenir leader mondial de l’impression 3D céramique

Novadditive, entreprise industrielle française pionnière dans la production de pièces céramiques en impression 3D, annonce une levée de fonds de 500 000 € sur la plateforme de financement participatif Souvtech-Invest, dédiée aux industries stratégiques et de la défense. Fondée en 2020 par Vincent Poirier, expert reconnu dans les matériaux céramiques de haute performance, Novadditive se positionne comme un acteur clé dans les secteurs stratégiques tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, le nucléaire, l’énergie et le médical.

Une technologie de rupture pour des performances extrêmes

L’impression 3D céramique permet la production de pièces aux géométries complexes, impossibles à réaliser par des méthodes conventionnelles. Cette technologie offre des avantages décisifs : réduction du poids, résistance thermique et mécanique exceptionnelle, gains de matières premières et rapidité de réalisation. Dans l’aéronautique et la défense, Novadditiveproduit des composants critiques capables de supporter des conditions extrêmes, destinées à l’aéronautique civile et militaire notamment. L’entreprise répond également à la demande croissante en matériaux ultra-performants pour satellites dans le secteur spatial.

Des marchés en pleine expansion

Le développement du Newspace, l’essor des énergies renouvelables et la modernisation des flottes militaires créent un besoin impératif en céramiques techniques de haute précision et aux géométries très complexes. Novadditive, grâce à son expertise et à ses capacités industrielles, s’impose comme un partenaire incontournable de cette transformation. L’entreprise travaille déjà en collaboration avec des industriels de premier plan pour développer des solutions sur mesure, capables de répondre aux enjeux de performance et de souveraineté industrielle.

Un plan d’investissement ambitieux pour 2025-2030

Cette levée de fonds en financement participatif s’inscrit dans un plan de financement plus vaste visant à accélérer son développement et de renforcer sa capacité de production structurée autour de trois axes stratégiques :

Recherche & Développement : 1 million d’euros investis pour améliorer la productivité et optimiser l’utilisation des matières premières.

: 1 million d’euros investis pour améliorer la productivité et optimiser l’utilisation des matières premières. Industrialisation : 8 millions d’euros consacrés à la construction d’une usine de production de pointe, capable de répondre aux besoins de séries variées.

: 8 millions d’euros consacrés à la construction d’une usine de production de pointe, capable de répondre aux besoins de séries variées. Expansion commerciale : 1 million d’euros pour renforcer la présence de l’entreprise sur les marchés français et internationaux.





« Cet investissement va nous permettre d'accélérer notre développement, de renforcer nos capacités de production et de consolider notre position de leader sur le marché de la production de pièces céramiques en impression 3D. Nous en appelons à tous les investisseurs qui, comme Souvtech-Invest, partagent notre engagement pour l’innovation et la souveraineté industrielle française » déclare Vincent Poirier, fondateur et dirigeant de Novadditive.

À propos de Novadditive

Fondée en 2020 par Vincent Poirier, expert reconnu dans l'industrie des matériaux céramiques, Novadditive est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en céramique par impression 3D. L'entreprise offre des solutions innovantes pour les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie, du nucléaire, du luxe et du médical. Novadditive s'engage à repousser les limites de la technologie pour créer des pièces toujours plus performantes et durables.

Pièces jointes

Sacha Benhamou 06 13 94 06 13 sacha@lumen-influence.fr

Portrait Vincent Poirier French Tech Portrait de Vincent Poirier, fondateur de Novadditive filtre carbure silicium filtre en carbure de silicium pour les industries aéronautiques

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.