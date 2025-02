PHILIPPINES, February 17 - Press Release

February 17, 2025 Legarda announces P10K educational assistance in Antique to enhance learning opportunities Senator Loren Legarda reaffirmed her commitment to education by announcing that all college students in her home province of Antique will have the opportunity to receive P10,000 educational assistance through the Department of Social Welfare and Development (DSWD) Educational Assistance Program. "Ang ating kabataan ay may karapatang mangarap at makamit ang mas magandang kinabukasan. Sa pakikipagtulungan natin kay Congressman AA Legarda at sa DSWD, tayo ay nakapaglaan ng pondo upang matiyak na lahat ng batang mag-aaral na kolehiyo sa ating probinsya ay hindi mapagkakaitan ng karapatang ito," Legarda said "Ako at ang aking bugto na si Cong. AA Legarda ay naniniwala na ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng mga programang para sa edukasyon, napupunan natin ang kanilang pangangailangan upang maitaguyod ang mas maunlad na kinabukasan, maging huwarang mamamayan, at patuloy na mag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan," she emphasized. The distribution of the educational assistance commenced on Thursday, February 13, at the Paghi-UsA Hall inside the University of Antique main campus in Sibalom. Meanwhile, students studying outside of Antique will have to wait for further announcements. Legarda assured that this assistance will be made available to every Antiqueño student, with or without an existing scholarship from Legarda. Legarda's commitment to shaping the future of Philippine education highlights her advocacy for prioritizing education not just on the local but at the national level. Her efforts in passing laws such as the Universal Access to Quality Tertiary Education Act (RA 10931), the No Permit, No Exam Prohibition Act (RA 11984), and the Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education (UniFAST) Act (RA 10687) contributed to the advancement of the nation's educational system and have opened doors for countless students to pursue their education without financial hindrance. The senator's unwavering dedication to ensuring quality, accessible, and equitable education for all Filipinos has also earned her a crucial position as Commissioner of the Second Congressional Commission on Education (EDCOM2). "Ang edukasyon ay hindi lamang isang pangarap kundi isang puhunan para sa isang magandang kinabukasan kaya hindi natin hahayaang maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot nito. Patuloy tayong magbibigay ng suporta upang tiyakin na ang bawat bata ay may pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas maliwanag at maunlad na kinabukasan," Legarda said. "Ito ay sa pagpapatuloy ng aming adhikain na maiangat ang kalidad ng buhay ng aming mga kasimanwa, lalo na ang mga kapos sa buhay," she furthered. Legarda, inanunsyo ang P10K tulong pang-edukasyon para sa mga estudyante sa Antique Muling pinagtibay ni Senator Loren Legarda ang kanyang dedikasyon sa edukasyon sa pamamagitan ng pag-anunsyo na lahat ng mag-aaral sa kolehiyo sa kanyang lalawigan ng Antique ay magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng P10,000 tulong pang-edukasyon mula sa Educational Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD). "Ang ating kabataan ay may karapatang mangarap at makamit ang mas magandang kinabukasan. Sa pakikipagtulungan natin kay Congressman AA Legarda at sa DSWD, tayo ay nakapaglaan ng pondo upang matiyak na lahat ng batang mag-aaral na kolehiyo sa ating probinsya ay hindi mapagkakaitan ng karapatang ito," saad ni Legarda. "Ako at ang aking bugto na si Cong. AA Legarda ay naniniwala na ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng mga programang para sa edukasyon, napupunan natin ang kanilang pangangailangan upang maitaguyod ang mas maunlad na kinabukasan, maging huwarang mamamayan, at patuloy na mag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan," dagdag pa ng Senadora Sinimulan ang pamamahagi ng tulong pang-edukasyon noong Huwebes, Pebrero 13, sa Paghi-UsA Hall sa loob ng University of Antique main campus sa Sibalom. Samantala, ang mga mag-aaral na nag-aaral sa labas ng Antique ay kailangang maghintay ng karagdagang anunsyo. Tiniyak ni Legarda na ang tulong na ito ay magiging abot-kamay ng bawat estudyanteng Antiqueño, mayroon o wala man silang kasalukuyang iskolarship mula kay Legarda. Ang dedikasyon ni Legarda sa paghubog ng kinabukasan ng edukasyon sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanyang adbokasiya na gawing prayoridad ang edukasyon hindi lamang sa lokal na antas kundi pati sa pambansang antas. Ang kanyang pagsusumikap sa pagpasa ng mga batas tulad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act (RA 10931), No Permit, No Exam Prohibition Act (RA 11984), at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education (UniFAST) Act (RA 10687) ay nag-ambag sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa bansa at nagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga estudyanteng makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral nang walang pasanin sa gastusin. Ang dedikasyon ng senador sa pagtiyak ng kalidad ng edukasyon para sa lahat ng mga Pilipino ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang posisyon bilang Commissioner ng Second Congressional Commission on Education (EDCOM2). "Ang edukasyon ay hindi lamang isang pangarap kundi isang puhunan para sa isang magandang kinabukasan kaya hindi natin hahayaang maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot nito. Patuloy tayong magbibigay ng suporta upang tiyakin na ang bawat bata ay may pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas maliwanag at maunlad na kinabukasan," ani Legarda. "Ito ay sa pagpapatuloy ng aming adhikain na maiangat ang kalidad ng buhay ng aming mga kasimanwa, lalo na ang mga kapos sa buhay," dagdag pa niya.

