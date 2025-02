iHit definiert Branchenstandards neu: Die Nordamerikanische Vape-Hybrid-Revolution in 2025 – Hybrid-Coil-Heiztechnologie 1+1>2 für ein Vape-Erlebnis der nächsten Generation

LAS VEGAS, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHit, ein globaler Pionier im Bereich der Vaping-Technologie, stellte auf der Champs Trade Show sein bahnbrechendes Hybrid-Produkt vor und läutete damit den Beginn der „Hybrid-Coil 2.0 Era“ in der Vaping-Branche ein. Diese Produktneuheit basiert auf der Philosophie „Technology as Experience“ und erreicht die erste dynamische Synergie zwischen den Technologien Ceramic Coil und Mesh Coil, angetrieben von einem Design mit „Hybrid-Coil-Synergie und Dreifach-Tankkontrolle“, welches die Leistungsgrenzen und sensorische Freiheit von Vaping-Produkten neu definiert.

Technologische Revolution: Von „Dual Mesh Coil“ hin zu einer „Koexistenz von Mesh und Ceramic bei der Hybrid-Coil“

Das Hybrid-Vaping-Produkt verfügt über ein internes Dreifach-Tanksystem (Nikotin-/Ice-/Geschmackspods im Inneren) und eine dynamische interaktive Schnittstelle, die es den Benutzern ermöglicht, über zwei physische Tasten zu steuern:

Nikotinstärke : Angetrieben von der Ceramic Coil wird eine 3-stufige Präzisionssteuerung betrieben, die eine Reihe von Möglichkeiten bietet: von sanften Throat Hits bis hin zu intensiver Befriedigung.

: Angetrieben von der Ceramic Coil wird eine 3-stufige Präzisionssteuerung betrieben, die eine Reihe von Möglichkeiten bietet: von sanften Throat Hits bis hin zu intensiver Befriedigung. Ice Intensity : Unterstützt durch die Ceramic Coil, die eine 3-stufige Umschaltung für die Kompatibilität mit Frucht-, Minz- und individuellen Ice-infused- Aromen ermöglicht.

: Unterstützt durch die Ceramic Coil, die eine 3-stufige Umschaltung für die Kompatibilität mit Frucht-, Minz- und individuellen Ice-infused- Aromen ermöglicht. Geschmacksmodus: Unterstützt durch die Mesh Coil, welche die Geschmacks- und Aromaprofile von Fruchtsorten in Echtzeit optimiert.



Hybrid-Coil-Synergie erklärt

1. Ceramic Coil – Präzisionserwärmung

Verwendet eine Mikrometer-Keramikmatrix + einen eingebetteten Heizfilm und überzeugt besonders bei der Zerstäubung von Nikotinsalzen und Ice-Molekülen.

und überzeugt besonders bei der Zerstäubung von Nikotinsalzen und Ice-Molekülen. Entwickelt für Nikotinsalze und Ice-Moleküle mit einer minimalen Dampfpartikelgröße von 0,3 μm für ein „seidiges Gefühl im Rachen und ein sofortiges Gefühl der Eiskühlung“ beim Vapen.

2. Mesh Coil – Aromaverstärker

Enthält eine hochdichte Metal Mesh Coil , die sich sofort auf 180 °C erhitzt, um Aromastoffe zu zersetzen.

, die sich sofort auf 180 °C erhitzt, um Aromastoffe zu zersetzen. Die Moisture-Lock Aroma-Technologie behebt den Aromaverlust bei hohen Temperaturen und verbessert die Dampfdichte und die Wahrnehmung der Süße erheblich.

behebt den Aromaverlust bei hohen Temperaturen und verbessert die Dampfdichte und die Wahrnehmung der Süße erheblich. Mit einer Dampfpartikelgröße von 1,2 µm sorgt sie in Kombination mit der Ceramic Coil für ein reichhaltigeres, vielschichtiges Geschmackserlebnis.



Benutzererfahrung: Ein Gerät, unendlich viele Erlebnisse

Nikotinkontrolle : Die Ceramic Coil sorgt für eine präzise Nikotinabgabe und deckt Präferenzen für sowohl leichte als auch starke Throat Hits ab.

: Die Ceramic Coil sorgt für eine präzise Nikotinabgabe und deckt Präferenzen für sowohl leichte als auch starke Throat Hits ab. Ice Intensity : Die Ceramic Coil sorgt für ein gleichbleibendes Ice-Level und verstärkt die Frische von Frucht- und Minzaromen.

: Die Ceramic Coil sorgt für ein gleichbleibendes Ice-Level und verstärkt die Frische von Frucht- und Minzaromen. Geschmacksoptimierung: Die Mesh Coil maximiert den Geschmacksreichtum und die Süße und sorgt für ein ausgewogenes und intensives Vaping-Erlebnis.



Über iHit Tech | SMISS Group

iHit, ein von SMISS gegründetes Unternehmen, ist ein Anbieter von Vaporizer-Lösungen mit Schwerpunkt auf Gesundheitstechnologie, der sich der Revolutionierung des Vaping-Erlebnisses durch bahnbrechende Innovationen verschrieben hat.

Geschäftskontakt

E-Mail: support@ihitglobal.com

Website: https://www.ihitglobal.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88c5e018-d166-48ae-9414-69a8a266d825

