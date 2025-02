【用戶訪談】玩喜愛的遊戲還能換 Uber Eats？ 為什麼台灣玩家都愛上「Playio」？

Suwon-si, South Korea, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自韓國的全球遊戲獎勵 APP「Playio」近期正式進軍台灣市場,迅速吸引了當地手機遊戲玩家的關注。

Playio 是一款根據遊戲遊玩時間累積獎勵,並可兌換 Uber Eats、超商禮券、MyCard 等各種獎勵的 APP。由韓國 GNA Company 營運的 Playio 於去年 11 月成功上市台灣,儘管仍處於初期階段,但已展現出亮眼的成長趨勢,備受矚目。

市面上有許多獎勵 APP,究竟是什麼讓 Playio 受到玩家熱烈歡迎?我們特別訪問了一位台灣 Playio 用戶,來聽聽他的使用心得。

以下為 Playio 台灣用戶專訪內容:





Q. 分享一下你是如何知道 Playio 的?

A. 我是在手機廣告上看到 Playio 的。因為我平時很愛玩手機遊戲,所以對這款 APP 感到好奇,就下載來試試看了。

Q. 對 Playio 的第一印象如何?

A. 這款 APP 介面很直覺、使用起來非常方便。如果一個 APP 太複雜,我通常很快就會放棄不用了。但 Playio 提供了多種功能,同時設計簡單,就算是第一次使用的人也能輕鬆上手。

Q. 大概使用 Playio 多久了?使用的過程中有什麼特別的體驗嗎?

A. 我已經用了大概一個月,最讓我驚喜的是,只要玩遊戲就能獲得獎勵!像我平常會玩 A 遊戲,在 Playio 裡面只要開始遊戲,就能賺取獎勵。不需要刻意去做什麼額外的任務,只是單純享受遊戲的過程,就能獲得回饋,這點非常吸引人。

Q. Playio 跟其他獎勵 APP 有什麼不一樣的地方呢?

A. 嗯......真的有給獎勵吧(笑)。可能聽起來很奇怪,但有些獎勵 APP 只是打廣告說會給獎勵,實際上卻什麼都沒給。但 Playio 真的只要玩遊戲就能拿到實際獎勵!前陣子我還兌換了一張 Uber Eats 禮券,真的超實用。

Q. 覺得哪些人適合使用 Playio ?

A. 只要是「喜歡玩手機遊戲的人」都一定要用 Playio!因為光是玩遊戲就能獲得獎勵,沒理由不試試看吧?不用 Playio 反而是種損失。我已經推薦給我的朋友了,希望未來會有更多人認識這款 APP!

