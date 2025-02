BitMart lanciert globale „Trading King“-Kampagne – monatlicher Wettbewerb für Top-Krypto-Trader

MAHE, Seychellen, Feb. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMart, eine führende globale Kryptowährungsbörse, hat den Start seiner monatlichen „Trading King“-Kampagne angekündigt, einem wiederkehrenden Handelswettbewerb, der darauf abzielt, Top-Trader weltweit anzuerkennen und zu belohnen. Die Kampagne ist für Teilnehmer aus mehr als 46 Ländern offen und bietet herausragenden Tradern jeden Monat exklusive BitMart-Artikel, USDT-Preise und Premium-Belohnungen.

Die Kampagne bietet Tradern die Möglichkeit, sich regional und global zu messen, ihre Handelskompetenz zu präsentieren und wertvolle Preise zu gewinnen. Die Teilnehmer werden auf der Grundlage ihres Spot-Handelsvolumens eingestuft, wobei sowohl die regionalen Champions als auch die globalen Spitzenreiter besondere Belohnungen erhalten.

Struktur der Kampagne

Regionale Gewinner des Monats – Die Trader konkurrieren in ihren jeweiligen Regionen, unter anderem in Europa, der GUS, der Türkei und Brasilien. Der Trader mit dem höchsten Spot-Handelsvolumen in jeder Region erhält BitMart-Geschenke und USDT-Belohnungen .

– Die Trader konkurrieren in ihren jeweiligen Regionen, unter anderem in Europa, der GUS, der Türkei und Brasilien. Der Trader mit dem höchsten Spot-Handelsvolumen in jeder Region erhält . Globale Rangliste – Die besten drei Trader weltweit erhalten individuelle Premium-Preise, mit denen ihre außergewöhnlichen Leistungen auf globaler Ebene honoriert werden.

Dauer der Kampagne

Startdatum: 1. Februar 2025, 00:00 Uhr UTC

Enddatum: 28. Februar 2025, 23:59 Uhr UTC

Die Trading King-Kampagne von BitMart fördert nicht nur ein wettbewerbsorientiertes Handelsumfeld, sondern bietet den Teilnehmern auch exklusive Anreize. Da sich die Krypto-Trading-Landschaft ständig weiterentwickelt, unterstreicht diese Initiative den Anspruch von BitMart, herausragende Leistungen zu belohnen und das Engagement innerhalb der globalen Community zu fördern.

Alle Einzelheiten zur Kampagne und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: https://www.bitmart.com/activity/tradingking2025/en-US/.

Über BitMart

BitMart ist die weltweit führende Handelsplattform für digitale Vermögenswerte. Mit Millionen von Nutzern weltweit und einem Platz unter den Top-Kryptobörsen auf CoinGecko, bietet sie derzeit mehr als 1.600 Handelspaare mit wettbewerbsfähigen Handelsgebühren. BitMart entwickelt sich ständig weiter und ist an dem Potenzial von Kryptowährungen interessiert, Innovationen voranzutreiben und die finanzielle Integration zu fördern. Um mehr über BitMart zu erfahren, besuchen Sie die Website der Börse, folgen Sie ihr auf X (Twitter) oder treten Sie ihrer Telegram-Community bei, um Updates, Neuigkeiten und Informationen zu Aktionen zu erhalten. Laden Sie die BitMart-App herunter, um jederzeit und überall zu handeln.

Haftungsausschluss:

Die Nutzung der Dienste von BitMart erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Alle Krypto-Investitionen, einschließlich der Erträge, sind von Natur aus hochspekulativ und bergen ein erhebliches Verlustrisiko. Eine vergangene, hypothetische oder simulierte Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert digitaler Währungen kann sowohl steigen als auch fallen, und der Kauf, der Verkauf, das Halten oder der Handel mit digitalen Währungen kann mit einem erheblichen Risiko verbunden sein. Sie sollten basierend auf Ihren persönlichen Anlagezielen, finanziellen Umständen und Ihrer Risikotoleranz sorgfältig abwägen, ob der Handel mit oder das Halten von digitalen Währungen für Sie geeignet ist. BitMart bietet keine Investitions-, Rechts- oder Steuerberatung an.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39fae9da-3f1f-4df8-b0a9-bb37e0941b26

Kontakt: Chenkai chenkai.ni@bitmart.com

BitMart Trading King BitMart Trading King

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.