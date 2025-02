Business Reporter: De cruciale rol van veiligheidsleiderschap

De impact van het vormgeven van veiligheid door middel van werknemersgedrag en de risico's van het niet bevorderen van een sterke veiligheidscultuur.

LONDON, UNITED KINGDOM, February 17, 2025 / EINPresswire.com / -- In een artikel gepubliceerd in Business Reporter, bespreekt Edwin Vercruysse, Directeur bij dss+, de operationele transformatiepartner voor complexe en risicovolle industrieën, hoe de veiligheidscultuur van een bedrijf nauw verweven is met het leveren van operationele prestaties en duurzaamheidsdoelstellingen, en hoe een zwakke veiligheidscultuur kan worden verbeterd met behulp van ervaren consultants.Hoewel er in de afgelopen 15 jaar enkele positieve trends zijn geweest in de bouw-, productie- en logistieke sectoren met betrekking tot het aantal niet-dodelijke ongevallen met verzuim en dodelijke ongevallen, moeten bedrijven meer doen om doorbraken te realiseren op het gebied van veiligheid, prestaties, duurzaamheid en bedrijfsweerbaarheid. Een ongeval kost bedrijven gemiddeld £30.000 aan directe kosten, waaronder productiviteitsverlies, compensatie en boetes, terwijl indirecte kosten 3 tot 5 keer hoger kunnen zijn. De Bradley Curve™ van dss+ is een uitstekend hulpmiddel om vast te stellen waar een bedrijf zich momenteel bevindt op zijn reis naar veiligheidsvolwassenheid, van een vroeg stadium waarin werknemers alleen regels naleven onder toezicht tot een punt waarop ze elkaar uitdagen om hoge veiligheidsnormen te handhaven. Hoe een bedrijf veiligheid benadert, wordt nu ook vaak door investeerders gebruikt als een indicator van de operationele efficiëntie en duurzaamheidsprestaties.dss+ heeft een lange geschiedenis in het samenwerken met organisaties om mindset-verschuivingen te realiseren, culturen te vormen en de vereiste capaciteiten op elk niveau te ontwikkelen, zowel in de Benelux-regio als wereldwijd. Een duidelijk bewijs van de expertise van dss+ is dat een klantbedrijf een stijging van 20% in het aantal onveilige meldingen en een daling van 20% in het aantal lichte verwondingen heeft gezien als gevolg van een trainings- en coachingprogramma met dss+, dat diepgaande veranderingen in het veiligheidsgedrag van werknemers teweegbracht.Om het artikel en de volledige casestudy te lezen over hoe een bedrijf profiteerde van de samenwerking met dss+, klik hier ver Business ReporterBusiness Reporter is een bekroond bedrijf dat supplementen produceert die worden gepubliceerd in The Guardian en City AM, evenals content die wordt gepubliceerd op de online hubs van Business Reporter op Bloomberg.com, Independent.com, Business Insider Germany en Le Figaro, en die nieuws en analyses levert over kwesties die de internationale business community raken. Het organiseert ook conferenties, debatten, ontbijtbijeenkomsten en exclusieve topbijeenkomsten.Over dss+dss+ is de operationele transformatiepartner voor complexe en risicovolle industrieën. Ze integreren tastbare, doorleefde ervaring en bewezen methodologieën in organisaties om mindsets te verschuiven, culturen te vormen en de vereiste capaciteiten op elk niveau te ontwikkelen. Met meer dan 1.500 industrie-experts in meer dan 41 landen over de hele wereld, helpen ze klanten doorbraken te realiseren op het gebied van operationele veiligheid, prestaties en duurzaamheid die succes op lange termijn garanderen.

