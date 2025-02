XS.com Giành Giải Thưởng 'Chương Trình Khách Hàng VIP Tốt Nhất' tại Hội Nghị Thượng Đỉnh SV ở Oman

VIETNAM, February 14, 2025 / Business News / -- XS .com , nhà cung cấp Dịch vụ tài chính và Công nghệ tài chính đa tài sản toàn cầu từng đoạt giải thưởng, tự hào thông báo rằng công ty đã được vinh danh với danh hiệu danh giá “Chương trình khách hàng VIP tốt nhất” tại Hội nghị thượng đỉnh Smart Vision (SVS) 2025, được tổ chức vào ngày 12–13 tháng 2 tại JW Marriott Muscat ở Oman.Giải thưởng này nhấn mạnh cam kết không ngừng nghỉ của XS.com trong việc xây dựng giá trị và cung cấp trải nghiệm giao dịch độc đáo cho khách hàng trên toàn cầu. Giải thưởng ghi nhận sự tận tâm của Công ty trong việc mang lại giá trị đặc biệt cho khách hàng VIP bằng cách cung cấp cho họ chương trình khách hàng thân thiết VIP độc quyền. Chương trình đặc biệt này được thiết kế để thưởng và trao quyền cho những nhà giao dịch trung thành và năng động nhất với các đặc quyền và lợi ích vô song.Khi nhận giải thưởng, Shadi Salloum, Giám đốc khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) của XS.com đã bày tỏ lòng biết ơn và nói rằng:“Chúng tôi vô cùng vinh dự khi giành được Giải thưởng “Chương trình khách hàng VIP tốt nhất” tại Hội nghị thượng đỉnh Smart Vision (SVS) 2025 tại Oman. Giải thưởng này phản ánh sự chăm chỉ và tận tụy của đội ngũ chúng tôi, cũng như sự tin tưởng mà khách hàng dành cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch độc đáo và đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có các công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để thành công trong hành trình giao dịch của mình.”Sự công nhận này đến trong sự hiện diện có sức ảnh hưởng của XS.com tại Hội nghị thượng đỉnh Smart Vision, nơi Công ty đóng vai trò là Nhà tài trợ toàn cầu chính thức. XS.com đã giới thiệu các nền tảng giao dịch tiên tiến, các giải pháp tiên tiến và dịch vụ hỗ trợ khách hàng được cá nhân hóa, đồng thời thu hút các nhà giao dịch, nhà đầu tư và chuyên gia tài chính trong suốt sự kiện.Với sự hiện diện toàn cầu và sự tận tâm trong việc thúc đẩy các dịch vụ tài chính, XS.com tiếp tục thiết lập chuẩn mực trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo và thu hút khách hàng đặc biệt.Tiến sĩ Mohammed Elnozamy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Smart Vision cho biết:“Chúng tôi rất vui mừng khi trao tặng XS.com giải thưởng “Chương trình khách hàng VIP tốt nhất” tại Hội nghị thượng đỉnh Smart Vision (SVS) 2025 tại Oman. Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực vô song của XS.com trong việc thiết lập chuẩn mực mới về chất lượng trong giao dịch trực tuyến”.Hội nghị thượng đỉnh Smart Vision (SVS) 2025 tại Oman, nơi quy tụ các chuyên gia tài chính và lãnh đạo ngành, tôn vinh sự xuất sắc và đổi mới trong toàn ngành dịch vụ tài chính.Việc giành được giải thưởng “Chương trình khách hàng VIP tốt nhất” nhấn mạnh khả năng của XS.com trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao về độ tin cậy, sự hài lòng của khách hàng và sự xuất sắc về công nghệ trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.Khi XS.com vui mừng với cột mốc này, Công ty tái khẳng định cam kết liên tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách phát triển các công cụ tiên tiến, hỗ trợ giao dịch nâng cao và chất lượng dịch vụ vô song. Sự công nhận này đóng vai trò là động lực mạnh mẽ để duy trì và vượt qua các tiêu chuẩn xuất sắc đã trở thành đồng nghĩa với tên XS.com .Tổng Quan Về XS.comTập đoàn XS (hoạt động dưới tên thương hiệu “XS” hoặc “XS.com”) là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, cung cấp cơ hội tiếp cận với một loạt các sản phẩm tài chính.Được thành lập tại Úc vào năm 2010, XS.com đã phát triển thành một nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu trong ngành công nghệ tài chính, dịch vụ tài chính và giao dịch trực tuyến, với giấy phép pháp lý ở nhiều khu vực và văn phòng trên khắp thế giới.XS.com cung cấp cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và các nhà môi giới trên toàn thế giới tiếp cận vào tính thanh khoản cao và công nghệ giao dịch tiên tiến, kết hợp với trải nghiệm người dùng hiệu quả, quản lý quan hệ khách hàng chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc.Cảnh Báo Rủi Ro: Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch dựa trên đòn bẩy và có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan.Về Smart VisionSmart Vision là một trong những đơn vị hàng đầu có chuyên môn cao trong thị trường vốn quốc tế và địa phương, chuyên về đào tạo, phát triển kỹ năng và tổ chức các hội nghị quốc tế.Smart Vision được xếp hạng là một trong ba tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tài chính và thị trường vốn tại thế giới Ả Rập.

